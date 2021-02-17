Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.62
USD
27.86
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
17 февраля 21, 06:28
Курс валют в Украине на 17 февраля
Валюта
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Каким курс валют установил НБУ на среду, 17 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 17 февраля, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.83 гривны за единицу валюты, что на 13 копеек меньше, чем по данным на 16 февраля.

Об этом говорится на сайте регулятора.

На данный момент курс доллара находится немного ниже психологической отметки 28 гривен за доллар.

Что касается официального курса евро, то 17 февраля он равняется 33.77 гривен за единицу валюты.  Курс евро упал на 15 копеек по сравнению с курсом НБУ, установленным на вторник, 16 февраля.

Каким был курс валют ранее

16 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27.96 гривен Евро - 33.92 гривен

15 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27.84 гривен Евро -  33.68 гривен

12-14 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27.83 гривен Евро - 33.81 гривен
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Доллар начал дорожать: курс валют в Украине на 14 октября
Евро резко рвануло вверх: курс валют в Украине на 18 ноября
Гривна в декабре может упасть до 29 грн/доллар
Гривна продолжает дешеветь
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кто владеет украинскими телеканалами? (инфографика)
Лента новостей