У Зеленского сделали решительное заявление по Крыму

Во время встречи с начальником Управления Северо-Крымского канала в городе Таврийск Сергеем Шевченко, постоянный Представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич сообщил, что в Крым не будет поступать вода из Украины до деоккупации.
Об этом сообщили в Фейсбуке Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.
"Позиция Представительства и Управление канала однозначен - никакой воды в Крым до деоккупации. Есть определенные вопросы, касающиеся потребностей укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду к временно оккупированного Крыма, а также мелиорации южных районов Херсонщины", - рассказал о встрече Антон Кориневич.