Кабмин определился с проведением переписи населения

Кабинет министров Украины одобрил внесение изменений в закон о Всеукраинской переписи населения, согласно которому перепись должна проходить не реже одного раза в десять лет. Соответствующее решение принято на заседании в среду, 17 февраля.
Согласно законопроекту, получать данные для переписи предлагается "современными методами". Например, предоставить возможность респонденту заполнять переписную документацию с помощью специального программного обеспечения в сети.
Также среди важных положений законопроекта:- внедрение проведения переписи с использованием информации, содержащейся в национальных информационных ресурсах, с соблюдением требований законодательства Украины в сфере защиты информации и персональных данных;
Также сообщалось, что в Одесской ОГА намерены провести перепись населения региона.