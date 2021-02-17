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Новости
Экономика и Финансы
17 февраля 21, 18:01
Кабмин определился с проведением переписи населения
Кабинет министров Украины
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Правительство согласовало проект закона, устанавливающий правила проведения Всеукраинской переписи населения.

Кабинет министров Украины одобрил внесение изменений в закон о Всеукраинской переписи населения, согласно которому перепись должна проходить не реже одного раза в десять лет. Соответствующее решение принято на заседании в среду, 17 февраля.

Согласно законопроекту, получать данные для переписи предлагается "современными методами". Например, предоставить возможность респонденту заполнять переписную документацию с помощью специального программного обеспечения в сети.

Также среди важных положений законопроекта:

- внедрение проведения переписи с использованием информации, содержащейся в национальных информационных ресурсах, с соблюдением требований законодательства Украины в сфере защиты информации и персональных данных;

- совершенствование требований к временному переписному персоналу; 

- защита прав респондентов на уважение частной и семейной жизни.

Также сообщалось, что в Одесской ОГА намерены провести перепись населения региона.
Korrespondent
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