Кабмин определился с проведением переписи населения

Кабинет министров Украины одобрил внесение изменений в закон о Всеукраинской переписи населения, согласно которому перепись должна проходить не реже одного раза в десять лет. Соответствующее решение принято на заседании в среду, 17 февраля.

Согласно законопроекту, получать данные для переписи предлагается "современными методами". Например, предоставить возможность респонденту заполнять переписную документацию с помощью специального программного обеспечения в сети.

Также среди важных положений законопроекта: