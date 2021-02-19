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Экономика и Финансы
19 февраля 21, 09:42
Курс валют в Украине на 19 февраля
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Каким НБУ установил курс валют на пятницу, 19 февраля и на выходные

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 19 февраля, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.84 гривен за единицу валюты, что на 6 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Доллар на данный момент находится немного ниже психологической отметки 28 гривен за доллар.

В свою очередь, официальный курс евро 19 февраля равняется 33.64 гривен за единицу валюты – столько же сколько и одним банковским днем ранее.

Отметим, что эти же курсы будут действовать на выходных, 20-21 февраля.

Каким был курс валют ранее

18 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27,90 гривен
Евро - 33,64 гривен

17 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27.83 гривен
Евро - 33.77 гривен

16 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27.96 гривен
Евро - 33.92 гривен

15 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27.84 гривен
Евро -  33.68 гривен

12-14 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27.83 гривен
Евро - 33.81 гривен
Как сообщалось, год назад НБУ установил на среду, 19 февраля, курс доллара на уровне 24,44 гривен.
telegraf.com.ua
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