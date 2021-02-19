Курс валют в Украине на 19 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 19 февраля, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.84 гривен за единицу валюты, что на 6 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Доллар на данный момент находится немного ниже психологической отметки 28 гривен за доллар.
В свою очередь, официальный курс евро 19 февраля равняется 33.64 гривен за единицу валюты – столько же сколько и одним банковским днем ранее.
Отметим, что эти же курсы будут действовать на выходных, 20-21 февраля.
Каким был курс валют ранее
18 февраля действовали следующие официальные курсы валют:
Доллар - 27,90 гривен
Евро - 33,64 гривен
17 февраля действовали следующие официальные курсы валют:
Доллар - 27.83 гривен
Евро - 33.77 гривен
16 февраля действовали следующие официальные курсы валют:
Доллар - 27.96 гривен
Евро - 33.92 гривен
15 февраля действовали следующие официальные курсы валют:
Доллар - 27.84 гривен
Евро - 33.68 гривен
12-14 февраля действовали следующие официальные курсы валют:
Доллар - 27.83 гривен
Евро - 33.81 гривен
Как сообщалось, год назад НБУ установил на среду, 19 февраля, курс доллара на уровне 24,44 гривен.