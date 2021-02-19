Курс валют в Украине на 19 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 19 февраля, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.84 гривен за единицу валюты, что на 6 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Доллар на данный момент находится немного ниже психологической отметки 28 гривен за доллар.

В свою очередь, официальный курс евро 19 февраля равняется 33.64 гривен за единицу валюты – столько же сколько и одним банковским днем ранее.

Отметим, что эти же курсы будут действовать на выходных, 20-21 февраля.





Каким был курс валют ранее





18 февраля действовали следующие официальные курсы валют:





Доллар - 27,90 гривен

Евро - 33,64 гривен





17 февраля действовали следующие официальные курсы валют:





Доллар - 27.83 гривен

Евро - 33.77 гривен





16 февраля действовали следующие официальные курсы валют:





Доллар - 27.96 гривен

Евро - 33.92 гривен





15 февраля действовали следующие официальные курсы валют:





Доллар - 27.84 гривен

Евро - 33.68 гривен





12-14 февраля действовали следующие официальные курсы валют:





Доллар - 27.83 гривен

Евро - 33.81 гривен

Как сообщалось, год назад НБУ установил на среду, 19 февраля, курс доллара на уровне 24,44 гривен.