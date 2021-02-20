7 важных вопросов о покупке Порошенко телеканала "Прямой"

Чтобы уберечь свободу слова и не допустить закрытия честного информационного телеканала, - примерно такими словами объяснил народный депутат Петр Порошенко покупку телеканала "Прямой"18 февраля. По словам политика, до него дошла инсайдерская информация о том, что на заседании СНБО 19 февраля планируется ввести санкции против экс-регионала Владимира Макеенко, которому до вчерашнего дня принадлежал телеканал. Введение таких санкций означало бы автоматическое закрытие телеканала по аналогии с "112-Украина", ZIKи NewsOne.

"КП" в Украине" попыталась найти ответы на вопросы, которые чаще всего поднимаются в связи с покупкой Порошенко телеканала "Прямой".

Точная сумма не называется. Коммерческая тайна. Сам Петр Порошенко говорит, что "заплатил большие деньги – это миллионы – чтобы покрыть долги канала и остальное". В свою е-декларацию дорогую покупку политик еще не вносил (хотя в законодательстве нет четкого временного отрезка, в течение которого декларант обязан отчитаться о существенных изменениях материального положения, хоть до конца отчетного года. - Авт.).

Из открытых источников известно, что накануне покупки Владимиром Макеенко телеканала "Тонис" (в 2017 году), который потом реорганизовали в "Прямой", его предыдущий владелец выставлял ценник в 16 миллионов долларов.

"…конечным бенефициарным собственником канала является структура Prime Assets Capital, которая принадлежит Порошенко Петру", – заявил экс-президент.

По данным реестра Минюста, новым собственником ООО "Телеканал Прямой" стало ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал". Его бенефициар – Петр Порошенко. Эта компания указана и в е-декларации политика. Порошенко даже декларировал дивиденды от этого фонда. В октябре Порошенко получил от "Прайм Эссетс Кэпитал" свыше 22,5 млн грн. А за 2019 год от этой структуры Петр Алексеевич получил дивиденды на сумму 606,3 миллиона гривен.

Что касается PrimeAssetsCapital, то эта компания была на слуху, когда в 2016 году разразился офшорный скандал. Журналисты выяснили, что компания PrimeAssetsCapitalбыла зарегистрирована в августе 2014 года в офшоре, на Британских Виргинских островах на Порошенко. Осенью 2014 года компания учредила на Кипре еще одну "офшорку" - CEE Confectionery Investments Limited. Последняя, в свою очередь, основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV. Якобы такая корпоративная реструктуризация была подготовительной стадией для анонсированной президентом продажи его доли в группе "Рошен". Сам Порошенко утверждал, что создание компании в офшорах было необходимо как раз для передачи его активов в "слепой траст" – и это было требование Rothschild Trust.

В законе сказано: народный депутат не имеет права "заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности".

Но, несмотря на такие ограничения, парламентарии продолжают вести бизнес. Главное - правильно все оформить. К примеру, передача в тот же "слепой траст" или инвестиционный фонд позволяет человеку де-факто управлять своими активами, но де-юре оставаться без бизнеса.

Слухи такие ходили, причем их подогревали как представители команды президента, так и соратники Петра Порошенко. Был ли этот вопрос в повестке дня заседания СНБО – не известно, поскольку темы, которые рассматривают члены Совбеза, – не анонсируются.

Президент Владимир Зеленский о "Прямом" в контексте возможных санкций ничего не говорил. Не было никаких резких заявлений в сторону телеканала и от секретаря СНБО Алексея Данилова.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Юлия Мендель вечером 18 февраля заявила, что по ее информации "Прямому" не угрожает закрытие по решению СНБО.

- Свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы или ненадежные факты, если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они не распространяли, - сказала Мендель.

Еще когда в мае 2017 года Владимир Макеенко купил "Тонис", то кулуарно активно обсуждалось, что канал попал в руки "окружения Порошенко". Якобы Макеенко был подставным лицом, на которого оформили покупку. Сам Макеенко это отрицает.

Деньги на приобретение телеканала дал армейский друг пятого президента Украины, экс-глава фракции БПП в Верховной Раде восьмого созыва Игорь Кононенко. Последующие вливания в работу телеканала "Прямой" были от структур, де-факто принадлежащим Порошенко.

На то, что телеканал имеет отношение к предшественнику президента Владимира Зеленского, указывает и редакционная политика канала. На нем освещаются абсолютно все события, связанные с деятельностью Петра и Марины Порошенко, партии "Европейская солидарность" и работы депутатов от этой политсилы как в Верховной Раде, так и в местных советах. В студию в основном приглашается пул экспертов, которые ориентированы или симпатизируют Петру Алексеевичу.

Владимир Макеенко был народным депутатом шести созывов Верховной Рады. Короткий промежуток времени, с 25 января 2014 года – 7 марта 2014 года, возглавлял КГГА.

В разгар Революции достоинства запомнился тем, что по его решению 18 февраля на день закрыли метро. Позже прокуратура даже открыла уголовные производства по 2 статьям: блокирование транспортных коммуникаций и препятствование проведению митингов. Участники акций на Майдане пеняли, что Макеенко таким своим решением подыграл президента Виктору Януковичу, чтобы искусственно не допустить подкрепления митингующих.

Но чиновники, работающие тогда с Макеенко в администрации, озвучивали другую причину такого решения – не допустить многочисленных жертв, якобы были сигналы, что в метро действительно готовился теракт по типу "московских взрывов в 2010-м". Об открытии данного уголовного производства силовики громко анонсировали, но о продвижении – предпочли молчать.

С ноября 2019 года Владимир Макеенко регулярно ходил на допросы по другому уголовному производству. В этот раз в качестве свидетеля. Госбюро проводило расследование возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала Петром Порошенко, но с использованием подставного лица, коим выступил Владимир Макеенко.

По мнению политтехнолога Андрея Золотарева, Петр Порошенко попытался информационно переиграть Владимира Зеленского и собрать свой урожай из эпопеи с заседанием СНБО 19 февраля.

- Похоже, что "фуфел" о возможных санкциях против "Прямого" прилетел от политтехнологов Порошенко, которые использовали заседание СНБО как информационный повод. Сегодня Порошенко может заявить, что Зеленский испугался и отказался от намерения вводить санкции. Вот такая художественная самодеятельность, - отметил Золотарев.

Сразу две версии озвучивает политолог Владимир Фесенко. Он предполагает, что причиной покупки "Прямого" могла стать действительно боязнь, что телеканал закроют. Но не стоит исключать гипотезу, что это – лишь "политтехнологический спектакль", чтобы "восстановить пошатнувшийся имидж". Расчет таков – с одной стороны, показать, что Порошенко выступает защитником свободы слова и готов поддержать телеканал от закрытия, с другой стороны – навязать свое видение имиджа президента Зеленского.

- Надо было представить Зеленского, который является главным политическим противником для экс-президента, в роли душителя свободы. Мол, президент Зеленский борется не с российской угрозой, а с политическими противниками, - считает Владимир Фесенко.