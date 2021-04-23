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Новости
Экономика и Финансы
21 апреля 21, 21:42
Зеленский подписал ряд законов о валютных кредитах
Зеленский
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Часть заемщиков, согласно закону, имеет право воспользоваться условиями реструктуризации кредита.

Президент Владимир Зеленский подписал ряд законов относительно валютных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в среду, 21 апреля.

В ОП пояснили, что документ призван защитить заемщиков, которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, но не смогли своевременно осуществлять платежи по этим кредитам, в том числе, из-за вооруженной агрессии против Украины.

"Те заемщики, которые не имели просроченной задолженности по состоянию на 1 января 2014 или погасили ее ко дню реструктуризации, имеют право воспользоваться условиями реструктуризации по закону, а именно: валютные обязательства конвертируются по среднему значению между официальным курсом гривны к иностранной валюте, установленному Национальным банком Украины на день проведения реструктуризации, и официальному курсу гривны к такой иностранной валюте, установленному Национальным банком Украины на дату предоставления кредита", - сказано в сообщении.

При этом ранее уплаченная неустойка засчитывается в погашение тела и процентов по кредиту; проценты, начисленные до дня реструктуризации, пересчитываются по ставкам депозитов в соответствующей валюте.

"После реструктуризации кредит должен быть погашен в течение 10 лет, проценты по таким реструктурированным кредитам уплачиваются по рыночной ставке в национальной валюте - украинский индекс депозитных ставок в гривне по 12-месячным депозитам плюс 1%. Кредит можно погасить досрочно в любой момент", - добавили в ОП.

Кроме того, закон упрощает процедуры банкротства для валютных заемщиков.

Напомним, что ранее Зеленский подписал закон о коллекторах. Закон призван защитить должников от недобросовестных коллекторов, нарушающих законодательство, чтобы вынудить должников вернуть долг.
Korrespondent
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