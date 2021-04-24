Оператор ГТС заработал десятки миллиардов за год

Компания Оператор ГТС Украины в 2020 году получила чистую прибыль в размере 20,4 млрд гривен. Об этом сказал ее генеральный директор Сергей Макогон в интервью Экономической правде, обнародованном в пятницу, 23 апреля.





"Да, мы прибыльная компания. У нас в 2020 году чистая прибыль – 20,4 млрд гривен", – сказал он и добавил, что отчетность оператора будет официально обнародована 30 апреля.





При этом он призвал нардепов из профильного комитета Верховной Рады ускорить рассмотрение законопроекта №3800 от 6 июля 2020 года о распределительных счетах для операторов газораспределительных сетей – облгазов, которые на середину апреля имеют долг перед ОГТСУ 9,94 млрд гривен, не оплатив 1,1 млрд куб. м газа. Только за первый квартал 2021 года они нарастили долг на 8,7 млрд гривен.





"Его поддерживают Минэнерго и все остальные. К сожалению, он не может пройти комитет Верховной Рады по ТЭК. Не знаю, почему. Хотя в последнее время комитет начал демонстрировать активность в этом вопросе", – отметил Макогон.





Глава ОГТСУ также сообщил, что в 2021 году компания планирует в разы увеличить инвестиции в ремонты.





"В этом году запланировано использовать порядка 5,5 млрд гривен. За первый квартал освоение в объекты строительства и ремонты составило порядка 2 млрд гривен. Такого объема инвестиций в ремонты не было последние 10 лет", – добавил Макогон.



