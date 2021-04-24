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Экономика и Финансы
24 апреля 21, 12:30
Оператор ГТС заработал десятки миллиардов за год
ГТС
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Компания демонстрирует прибыль на фоне долгов облгазов, которые приблизились к 10 млрд гривен.
Компания Оператор ГТС Украины в 2020 году получила чистую прибыль в размере 20,4 млрд гривен. Об этом сказал ее генеральный директор Сергей Макогон в интервью Экономической правде, обнародованном в пятницу, 23 апреля.

"Да, мы прибыльная компания. У нас в 2020 году чистая прибыль – 20,4 млрд гривен", – сказал он и добавил, что отчетность оператора будет официально обнародована 30 апреля.

При этом он призвал нардепов из профильного комитета Верховной Рады ускорить рассмотрение законопроекта №3800 от 6 июля 2020 года о распределительных счетах для операторов газораспределительных сетей – облгазов, которые на середину апреля имеют долг перед ОГТСУ 9,94 млрд гривен, не оплатив 1,1 млрд куб. м газа. Только за первый квартал 2021 года они нарастили долг на 8,7 млрд гривен.

"Его поддерживают Минэнерго и все остальные. К сожалению, он не может пройти комитет Верховной Рады по ТЭК. Не знаю, почему. Хотя в последнее время комитет начал демонстрировать активность в этом вопросе", – отметил Макогон.

Глава ОГТСУ также сообщил, что в 2021 году компания планирует в разы увеличить инвестиции в ремонты.

"В этом году запланировано использовать порядка 5,5 млрд гривен. За первый квартал освоение в объекты строительства и ремонты составило порядка 2 млрд гривен. Такого объема инвестиций в ремонты не было последние 10 лет", – добавил Макогон.

Источник: https://korrespondent.net/
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