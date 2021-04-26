Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.62
USD
27.83
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
26 апреля 21, 13:19
Нафтогаз озвучил годовой тариф на газ
газ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Нафтогаз и большинство поставщиков установили годовой тариф на уровне около 8 грн за кубометр, что выше, чем было в этом отопительном сезоне.
Нафтогаз установил годовой тариф на газ для населения в размере 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки), сообщается на сайте компании.

ПО ТЕМЕ
Нацбанк предупредил о дорогом газе летом
Нацбанк предупредил о дорогом газе летом
23 апреля 2021, 11:14
Также начали обїявлять цены на год другие поставщики газа.

Так, компания YASNO (ДТЭК) установила годовой тариф в размере 10,5 грн/куб. м (с НДС и тарифом оператора ГТС).

Закарпатьеэнергосбыт и Волыньэлектросбыт - 7,98 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

ЭРУ Трейдинг - 10,5 грн/куб. м, а от ЭРУ Людям – 10,18 грн/куб. м.

Галнафтогаз - 10,99 грн/куб. м (с НДС).

Торговая электрическая компания (ТЭК, Киев) - 10,8 грн/куб.м с НДС, но без учета транспортировки.

При этом Черновецкая областная энергопоставляющая компания установила тариф в 13,5 грн/куб.м с НДС и транспортировкой.

Вместе с тем, крупнейший поставщик газа – компания ЙЕ Энергия Дмитрия Фирташа и около 20 поставщиков, работающих под брендом Твой Газсбыт, установили единый тариф для населения в размере 7,99 грн/куб. м (с НДС).

Отметим, что на апрель поставщики газа в основном сохранили мартовские тарифы на газ в 6,99 грн за кубометр.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Начался всеукраинский тарифный протест
Кабмин установил предельную цену на газ для населения
Кабмин обнародовал постановление о снижении цены на газ
Нафтогаз подсчитал экономию для населения на газе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Траты Украины на оборону выросли на 200% за 10 лет
Лента новостей