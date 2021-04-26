Траты Украины на оборону выросли на 200% за 10 лет

В прошлом году Украина увеличила расходы на оборону на 11% - до 5,9 млрд долларов, из-за чего поднялась на одно место в мировом рейтинге. С 2011 года траты Украины на оборону выросли на 198%. Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 26 апреля.





Традиционно, больше всего на оборону тратят США и Китай. Россия входит в пятерку.





"Российские военные расходы выросли на 2,5% в 2020 году и достигли 61,7 млрд. долларов. Рост происходит второй год подряд. Тем не менее, фактические военные расходы России в 2020 году были на 6,6% ниже ее начального военного бюджета", - говорится в документе.





Лидеры по тратам на оборону:





1 место – США с 778 млрд. долларов, что на 4,4% больше, чем в 2019 году. На США приходится 39% общих военных расходов в 2020 году. Рост расходов продолжается третий год подряд после семи лет непрерывного сокращения.

2 место – Китай, чьи военные расходы растут 26-й год подряд, и в 2020 году составили 252 миллиарда долларов (увеличение на 1,9% по сравнению с 2019 годом и на 76% за десятилетие 2011-20).

3 место – Индия (72,9 млрд. долларов).

4 место – Россия (61,7 млрд. долларов).

5 место – Великобритания (59,2 млрд. долларов, что на 2,9% больше, чем в 2019 году, но на 4,2% меньше, чем в 2011 году).













Общие военные расходы в мире выросли на 2,6% - до в 1,981 трлн долларов.





Отмечается, что некоторые страны перераспределили часть военных расходов на борьбу с пандемией коронавируса.





"Можно с уверенностью сказать, что пандемия не имела значительного влияния на глобальные военные расходы в 2020 году", - говорится в отчете.





Стоит отметить, что по данным SIPRI, по итогам 2019 года Украина заняла 12 место в списке среди 68 крупнейших экспортеров оружия в мире.



