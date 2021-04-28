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Экономика и Финансы
28 апреля 21, 16:54
Уряд дозволив автоматичну реєстрацію ФОП на сайті Дія
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На засіданні 28 квітня Уряд прийняв постанову про спрощений порядок реєстрації ФОП на сайті Дія, яку Мінцифра розробила разом із Мін‘юстом.

Мова про постанову «Про реалізацію експериментального проєкту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі».

Послуга реєстрації ФОП онлайн, яка дозволяє відкрити бізнес за 10-15 хвилин, з’явилась минулого року. Наразі це одна з найпопулярніших послуг на порталі Дія. З моменту запуску понад 120 тис. ФОП були відкриті завдяки Дія, а 320 тис. осіб скористалися послугами для ФОП, повідомляють у Мінцифра. Покращена, автоматизована процедура дозволить реєструвати ФОП ще швидше. Заявка буде виконуватись автоматично, без участі держреєстратора. Після оформлення заявка відразу надійде до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для проведення держреєстрації ФОП.

Послуга стане доступною відразу після презентації на Diia Summit, який відбудеться у травні.

У планах Мінцифри — зробити всі послуги для ФОП повністю автоматичними.

«Автоматична реєстрація ФОП зменшить адміністративне навантаження на реєстраторів та скоротить тривалість реєстраційної процедури. Це буде найзручніша та швидка послуга для бізнесу без черг у держорганах та без корупції. Це наша візія. У кінцевому результаті усі державні послуги мають ставати автоматичними та виключати людське втручання».

Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України
ITC.ua
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