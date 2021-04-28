Уряд дозволив автоматичну реєстрацію ФОП на сайті Дія

Мова про постанову «Про реалізацію експериментального проєкту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі».

Послуга реєстрації ФОП онлайн, яка дозволяє відкрити бізнес за 10-15 хвилин, з’явилась минулого року. Наразі це одна з найпопулярніших послуг на порталі Дія. З моменту запуску понад 120 тис. ФОП були відкриті завдяки Дія, а 320 тис. осіб скористалися послугами для ФОП, повідомляють у Мінцифра. Покращена, автоматизована процедура дозволить реєструвати ФОП ще швидше. Заявка буде виконуватись автоматично, без участі держреєстратора. Після оформлення заявка відразу надійде до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для проведення держреєстрації ФОП.

Послуга стане доступною відразу після презентації на Diia Summit, який відбудеться у травні.

У планах Мінцифри — зробити всі послуги для ФОП повністю автоматичними.

«Автоматична реєстрація ФОП зменшить адміністративне навантаження на реєстраторів та скоротить тривалість реєстраційної процедури. Це буде найзручніша та швидка послуга для бізнесу без черг у держорганах та без корупції. Це наша візія. У кінцевому результаті усі державні послуги мають ставати автоматичними та виключати людське втручання».

Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України