В Украине введут налог на доходы домохозяйств

В Украине снова хотят изменить налоговую систему. Как заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, до конца года депутаты хотят проголосовать за новый налог - так называемый налог на домохозяйства. Если коротко, то этот налог должен фактически заменить привычные нам налог на доходы физлиц (НДФЛ) и военный сбор.
Суть его в том, что люди платят налоги не со всей суммы заработка, а вводится некоторая налоговая льгота, которая, в свою очередь, зависит от того, какая сумма дохода приходится на каждого члена семьи. Ведь если два человека зарабатывают одинаковые суммы, например по 20 тысяч грн в месяц, но один тратит только на себя, а другой содержит жену-домохозяйку и троих детей, то уровень жизни у них будет разный. При этом сейчас они платят одинаковое количество налоговых отчислений.
После же введения налога на доход домохозяйства ситуация может измениться.
Идея эта, в принципе, неплохая и работает во многих странах мира. Но зная, как в нашей стране законодатели умудряются извратить все самые благие начинания, эксперты сомневаются в том, что эти изменения пойдут на пользу гражданам. "КП" в Украине" вместе с экспертами разбиралась, как должен работать новый механизм и что может получиться из его реализации у нас.Что предлагает власть
На днях глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в интервью агентству РБК рассказала, что в Украине скоро появится новый налог - так называемый налог на домохозяйство. Суть его в том, что вместо существующих нынче налога на доходы физлиц (НДФЛ) и военного сбора, которые сейчас должны уплачиваться со всех доходов, ввести некий необлагаемый налогом минимум, который будет зависеть от состава семьи и не будет облагаться налогом.
- Сейчас мы готовим законопроект о домохозяйствах, - говорит Третьякова. - Во-первых, в проекте я предлагаю возвращать домохозяйству уплаченные от полученных доходов налоги. В том числе по депозитам, заработной плате, социальной помощи, дивидендам. Налог на доходы физлиц (НДФЛ) почти по всем доходам уплачивается налоговым агентом (в случае с зарплатой налоговым агентом является работодатель. - Ред.). Во-вторых, на мой взгляд, домохозяйство может заниматься видами деятельности без регистрации ФОПа. Это все первая группа единого налога.
По ее словам, все доходы семьи можно облагать налогом в составе домохозяйств.
- Это должна быть система, похожая на упрощенную, но без регистрации ФОПа и оформления трудовых отношений, - говорит Третьякова. - Задача как раз в том, чтобы создать систему налогообложения домохозяйства и вернуть им НДФЛ, который платит кормилец. Тем самым он сможет обеспечить себестоимость проживания людей в домохозяйстве. Тогда мы будем стимулировать не социальные трансферты, забирать налоги и передавать их кому-то, кто в них нуждается.
Если перевести эти слова на доступный язык, то нардеп предлагает отказаться от адресной помощи в виде субсидий или выплат на детей, заменив их налоговыми льготами. Чтобы деньги не проходили по цепочке: "работник платит государству, а оно, в свою очередь, назначает работнику соцвыплату", а деньги сразу оставались в семье.
Нардеп Галина Третьякова, которая является инициатором введения нового налога, уверена, что этот закон уравняет права украинцев. Фото: УНИАН
Эксперты говорят, что такая схема налогообложения работает во многих цивилизованных странах. Там доходы, которые равны минимальному прожиточному минимуму, налогами не облагаются.
- Я считаю, что в идеальном случае не должны облагаться налогом доходы, равные реальному прожиточному минимуму, - говорит экономист Алексей Кущ. - Прожиточный минимум, минимальная зарплата, минимальна пенсия и необлагаемый налоговый минимум должны быть равны. Это, на мой взгляд, был бы золотой социальный стандарт. В этом случае подобная модель налогообложения работала бы следующим образом. Представьте, что у нас есть семья из пяти человек - двое родителей и трое детей. Отец работает, а мать сидит с детьми. Сейчас, зарабатывая неплохую по украинским меркам зарплату в 20 тысяч гривен, мы получим, что на одного человека в этой семье приходится всего 4 тысячи гривен. Это сумма на уровне реального прожиточного минимума. И облагать налогами такие доходы - не справедливо. Теперь представим, что у нас не облагается налогом минимальная зарплата, тогда эта семья из пяти человек не платила бы налоги, пока у нее доход не превысит 30 тысяч гривен (5х6000 грн = 30 000 грн. - Ред.).
По словам экономиста, можно было бы не облагать налогами и другие расходы такой семьи. Например, к необлагаемому минимуму плюсовать расходы на образование детей, оплату пенсионного страхования, медицинские расходы, ипотечные кредиты и прочее.
- Тогда система налогообложения выглядела бы следующим образом, - продолжает Алексей Кущ. – Глава семьи зарабатывает 50 тысяч гривен. При этом с суммы 30 тысяч гривен семья налоги не платит. К этой сумме добавляются вышеперечисленные социальные расходы, и, допустим, получается еще 10 тысяч гривен, которые можно включить в необлагаемый минимум. Итого с 40 тысяч гривен налоги не платятся. Тогда налоги такая семья платит с разницы между 50 и 40 тысячами гривен. То есть с 10 тысяч гривен.
При этом, по словам эксперта, нужно полностью менять систему уплаты НДФЛ. Сейчас за работника налог на доходы и военный сбор ежемесячно платит работодатель. Правильно было бы выплачивать всю сумму работнику на руки, а тот бы раз в год заполнял декларацию о доходах, вносил туда все свои траты и платил бы налог.Подводные камни
Но менять существующую систему налогообложения власть вряд ли решится. И тому есть ряд причин.
- Во-первых, если человек начнет сам платить налоги, он будет понимать, в какую сумму ему обходится государство, и налогоплательщик будет требовать от чиновников отчета за то, куда были потрачены его деньги, - говорит Алексей Кущ.
- Второй важный момент - это приведет к снижению поступлений в бюджет. Сейчас от налога на доходы физлиц государство получает около 300 млрд грн в год. Для сравнения: налог на прибыль предприятий составляет 120 млрд грн. То есть население платит в 2,5 раза больше налогов, чем бизнес.
Ну и третий момент -это периодичность уплаты этого налога. Сейчас он поступает в бюджет ежемесячно, а так будет платиться раз в год.
Поэтому, по словам экономиста, власть, если и введет какое-то подобие налога на домохозяйства, то пользы от него простым людям будет немного.
- У нас любят натягивать сову на глобус и самые плохие решения прикрывают хорошим мировым опытом, - говорит Алексей Кущ. - Власть вряд ли возьмет даже реальный прожиточный минимум, который составляет 4 тысячи гривен, для расчета базы необлагаемого налогового минимума. Максимум, что могут ввести - это существующий показатель прожиточного минимума, который существенно занижен, он составляет около 2 тысяч гривен.
Эксперт считает, что в случае введения налога на домохозяйства параллельно с какими-то налоговыми послаблениями власть попытается ввести строгий учет всех без исключения доходов граждан.
- Например, муж работает за границей и присылает семье деньги, - продолжает Кущ. - Государство обязательно захочет учесть эти доходы домохозяйства. Даже если с них уже уплачены налоги в другой стране. Или человек продает выращенную сельхозпродукцию на рынке, эти доходы тоже попробуют учитывать. Думаю, что в конечном варианте законопроекта людям будет не выгодно переходить на новую модель налогообложения, ведь наше государство взяло курс на десоциализацию и вряд ли добровольно захочет уменьшать сумму налогов, которые платят граждане. Даже если вам покажется, что это выгодно, то помните - бесплатный сыр бывает только в мышеловке.