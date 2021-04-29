В Украине введут налог на доходы домохозяйств

В Украине снова хотят изменить налоговую систему. Как заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, до конца года депутаты хотят проголосовать за новый налог - так называемый налог на домохозяйства. Если коротко, то этот налог должен фактически заменить привычные нам налог на доходы физлиц (НДФЛ) и военный сбор.

Суть его в том, что люди платят налоги не со всей суммы заработка, а вводится некоторая налоговая льгота, которая, в свою очередь, зависит от того, какая сумма дохода приходится на каждого члена семьи. Ведь если два человека зарабатывают одинаковые суммы, например по 20 тысяч грн в месяц, но один тратит только на себя, а другой содержит жену-домохозяйку и троих детей, то уровень жизни у них будет разный. При этом сейчас они платят одинаковое количество налоговых отчислений.

После же введения налога на доход домохозяйства ситуация может измениться.

Идея эта, в принципе, неплохая и работает во многих странах мира. Но зная, как в нашей стране законодатели умудряются извратить все самые благие начинания, эксперты сомневаются в том, что эти изменения пойдут на пользу гражданам. "КП" в Украине" вместе с экспертами разбиралась, как должен работать новый механизм и что может получиться из его реализации у нас.

На днях глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в интервью агентству РБК рассказала, что в Украине скоро появится новый налог - так называемый налог на домохозяйство. Суть его в том, что вместо существующих нынче налога на доходы физлиц (НДФЛ) и военного сбора, которые сейчас должны уплачиваться со всех доходов, ввести некий необлагаемый налогом минимум, который будет зависеть от состава семьи и не будет облагаться налогом.

- Сейчас мы готовим законопроект о домохозяйствах, - говорит Третьякова. - Во-первых, в проекте я предлагаю возвращать домохозяйству уплаченные от полученных доходов налоги. В том числе по депозитам, заработной плате, социальной помощи, дивидендам. Налог на доходы физлиц (НДФЛ) почти по всем доходам уплачивается налоговым агентом (в случае с зарплатой налоговым агентом является работодатель. - Ред.). Во-вторых, на мой взгляд, домохозяйство может заниматься видами деятельности без регистрации ФОПа. Это все первая группа единого налога.

По ее словам, все доходы семьи можно облагать налогом в составе домохозяйств.

- Это должна быть система, похожая на упрощенную, но без регистрации ФОПа и оформления трудовых отношений, - говорит Третьякова. - Задача как раз в том, чтобы создать систему налогообложения домохозяйства и вернуть им НДФЛ, который платит кормилец. Тем самым он сможет обеспечить себестоимость проживания людей в домохозяйстве. Тогда мы будем стимулировать не социальные трансферты, забирать налоги и передавать их кому-то, кто в них нуждается.

Если перевести эти слова на доступный язык, то нардеп предлагает отказаться от адресной помощи в виде субсидий или выплат на детей, заменив их налоговыми льготами. Чтобы деньги не проходили по цепочке: "работник платит государству, а оно, в свою очередь, назначает работнику соцвыплату", а деньги сразу оставались в семье.



