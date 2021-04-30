Витренко об условиях для снижения цены на газ для населения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Витренко, одним из условий снижения цен является наращивание добычи газа в Украине. Поэтому совместно с "Укргаздобычей" будут проработаны возможности увеличения добычи.

"Укргаздобыча должна больше добывать и, соответственно, больше давать на рынок - на прозрачных условиях, равных для всех. Должен быть равный доступ к собственному ресурсу добычи, чтобы никто не мог обвинить Нафтогаз в монополизме, чтобы действовали честные правила игры, одинаковые для всех", - считает Витренко.

Кроме этого, он отметил, что еще одна возможность для снижения цены - давление "Нафтогаза" на "Газпром".

"Это может способствовать тому, что цена будет меньше. Мы не собираемся восстанавливать прямые закупки газа у России - речь не об этом, а о том, что газ, который Украина покупает у европейских компаний, будет дешевле", - объяснил он.