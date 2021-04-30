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Новости
Экономика и Финансы
30 апреля 21, 10:06
Витренко об условиях для снижения цены на газ для населения
газ
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Новоназначенный глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал условия, при которых возможно снизить цены на газ для населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Витренко, одним из условий снижения цен является наращивание добычи газа в Украине. Поэтому совместно с "Укргаздобычей" будут проработаны возможности увеличения добычи.

"Укргаздобыча должна больше добывать и, соответственно, больше давать на рынок - на прозрачных условиях, равных для всех. Должен быть равный доступ к собственному ресурсу добычи, чтобы никто не мог обвинить Нафтогаз в монополизме, чтобы действовали честные правила игры, одинаковые для всех", - считает Витренко.

Кроме этого, он отметил, что еще одна возможность для снижения цены - давление "Нафтогаза" на "Газпром".

"Это может способствовать тому, что цена будет меньше. Мы не собираемся восстанавливать прямые закупки газа у России - речь не об этом, а о том, что газ, который Украина покупает у европейских компаний, будет дешевле", - объяснил он.
censor.net.ua
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