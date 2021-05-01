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Экономика и Финансы
1 мая 21, 01:00
Набсовет Нафтогаза уходит в отставку
Нафтогаз
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Полномочия членов Наблюдательного совета прекращаются 14 мая. Две недели уйдут на передачу полномочий.

Все члены Наблюдательного совета НАК Нафтогаз в пятницу, 30 апреля, написали заявление об отставке. Их полномочия прекращаются 14 мая 2021 года, сообщается в заявлении Нафтогаза. 

"Сегодня все члены Наблюдательного совета… подают Компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве членов Наблюдательного совета. Согласно корпоративных процедур прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021 года", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что Наблюдательный совет собрался для проведения внеочередного заседания как только его полномочия были восстановлены для того, чтобы обеспечить непрерывность надлежащего корпоративного управления госкомпании.

"Мы провели встречу с новым руководителем и членами правления. Последние выразили свою озабоченность относительно возможности выполнять свои полномочия в дальнейшем", - отмечается в заявлении.

Следующие две недели уйдут у членов Наблюдательного совета на оказание поддержки компании, а также на обеспечение надлежащей передачи полномочий.

Напомним, Кабмин отстранил членов Наблюдательного совета сроком на два дня и уволил главу правления Андрея Коболева. Нафтогаз отреагировал на увольнение Коболева. В Нафтогазе заявили о возвращении к практике ручного управления госпредприятиями после решения. 

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28 апреля Кабмин назначил нового главу Нафтогаза. Им стал бывший исполнительный директор компании Юрий Витренко.

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Korrespondent
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