Новый закон о ЖКХ: будем платить абонплату за тепло и воду

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2458, который лежал у него на подписи с декабря 2020-го. Этот документ под хитрым названием "Об урегулировании вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе разблокировке тарифов теплокоммунэнерго" может принести много сюрпризов жильцам многоквартирных домов.Что в документе
Документ, казалось бы, имеет благую цель. Согласно пояснительной записке к законопроекту, он призван исправить законодательную коллизию, из-за которой с мая 2018 года у НКРЭКУ отсутствуют полномочия по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергией, при этом местным властям эти полномочия не переданы.
Но на практике это значит, что открывается дорога к бесконтрольному повышению тарифов на тепло. Особенно в свете введения годовых тарифов на газ и подорожания голубого топлива с 1 мая. Ведь до сих пор продолжают действовать тарифы на производство тепла, установленные в 2018 году. Законом предложено устранить эту коллизию, что позволит НКРЭКУ устанавливать тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией и горячей водой. Теперь Кабмину не придется заключать с местными властями меморандумы – НКРЭКУ сможет своим решением повышать тарифы как угодно.
Еще одна цель документа - усовершенствование действующего законодательства в сфере ЖКХ. А также урегулирование вопросов, связанных с необходимостью принятия совладельцами многоквартирных домов решений о модели договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг.
Законопроект, в частности, предусматривает отдельные тарифы для домов, где установлен индивидуальный тепловой пункт. То есть такие дома смогут покупать определенное количество тепла, и "догревать" батареи жильцов своими силами. Правда, таких домов пока еще мало, так что для подавляющего большинства абонентов от этого пункта ничего не изменится.
Кроме того, документ предусматривает следующие основные изменения:
- - одномоментный переход на новые договора о предоставлении коммунальных услуг тех потребителей, которые еще не выбрали модель договорных отношений с поставщиками;
- - внедрение публичных договоров о предоставлении услуг по поставкам тепловой энергии и горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также обращения с бытовыми отходами, что позволит упростить процедуру заключения таких договоров;
- - внедрение обязательного предоставления исполнителями коммунальных услуг информации своим потребителям о качестве таких услуг по каждому дому отдельно с помощью веб-сайта;
- - предоставление права совладельцам многоквартирного дома в любое время изменять вид договора в случае принятия ими решения о выборе модели договорных отношений в доме;
- - предоставление органам местного самоуправления права проводить конкурсы по назначению управляющих многоквартирных домов только в случае получения протокола собрания совладельцев многоквартирного дома с просьбой назначить управляющего.
Попробуем перевести всю эту законодательную писанину на нормальный человеческий язык.Что говорят эксперты
Как говорят эксперты, этот закон полностью отдает внутридомовые сети на баланс совладельцам многоквартирного дома. Теперь поставщик воды или тепла отвечает только за трубы до общедомового счетчика, а все что внутри дома – его не касается. Все расходы на ремонт и содержание этих сетей ложатся на плечи жильцов, а проводить их будут отдельные компании. И платеж за это добавится к уже существующим.
- То есть договор между монополистом и потребителем заключается таким образом, что поставщик тепла или воды обязан доставить тепло или воду только до входа в дом, - поясняет юрист Мария Коваль. – Внутренние сети будет обслуживать те, кому это поручит ОСББ или управляющая компания. То есть все прорывы труб и ремонты внутри дома – это головная боль и расходы самих жильцов.
Кроме того, появятся новые платежи: нынешний тариф (в который включено обслуживание всей системы поставок воды или тепла) разделят на несколько отдельных. Делается это якобы с целью разрушить монополию на рынке. Ведь если у потребителя будет выбор, у кого сделать тот или иной вид работ, это должно в идеале привести к снижению цен на такие работы и улучшению их качества. Правда, это все только в теории. Ведь допускаться на этот рынок будет только узкий круг компаний, которые могут быть напрямую связаны с монополистами.
Зато платежек станет в разы больше. Публичный договор присоединения по услугам тепла, горячей и холодной воды предусматривает по три платежа каждый. Итого, мы получаем девять платежек по воде и теплу:по теплу – плата за услугу по снабжению тепловой энергии, плата за услугу по снабжению горячей воды, плата за абонентское обслуживание;
По электроэнергии и газу для потребителей тоже могут появиться новые платежи. Отдельно придется платить за эксплуатацию внутренних сетей.
Правда, подписанный документ уже имеет правовую коллизию. Например, он предусматривает, что органы местного самоуправления обязаны были провести конкурсы по назначению управителей многоквартирных домов, в которых по состоянию на 1 января 2021 года не создано ОСББ и совладельцами не принято решения о форме управления домом. Но закон подписан 29 апреля, и местные власти просто не смогут его выполнить.
Эксперты говорят, что в целом коммунальные услуги сразу после этого могут подорожать.
- Стоимость обслуживания многоквартирного дома будет включать в себя плату за жилищную услугу на содержание дома и придомовой территории, содержание лифтов, покупку электроэнергии для содержания дома, текущий ремонт дома, а также вознаграждение управителю, - поясняет глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. – Для большинства домов управители будут определены "сверху" - "победят" в конкурсах те же компании, что и сейчас обслуживают дома, ведь рынок искусственно монополизирован. Но самое плохое в том, что теперь цена их услуг не будет чем-то ограничена: ни государством, ни конкуренцией.
По его словам, после утверждения Кабмином типовых публичных договоров присоединения о предоставлении коммунальных услуг и через 30 дней после их опубликования на сайте мэрии или исполнителя услуг такие договора будут считаться заключенными автоматически со всеми потребителями.
- С момента автоматического присоединения потребители будут оплачивать, например, не централизованное отопление, как сейчас, одним платежом, а четыре платежки - плату за абонентское обслуживание по поставке тепловой энергии, плату за поставку тепловой энергии, плату за техническое обслуживание внутридомовых систем поставки тепловой энергии, плату за обслуживание и замену узлов учета тепловой энергии. Такая же схема будет по поставке горячей воды. К оплате самого газа и абонплаты за трубу, а также счетам по электроэнергии добавляются платы за техническое обслуживание внутридомовых систем газо- и электропоставки.
В итоге, по словам эксперта, услуг ЖКХ станет больше, и эти услуги станут дороже.
- Качество услуг ЖКХ при этом лучше не станет, - говорит эксперт. - Порядка в ЖКХ больше тоже не станет. Ведь это все делается не ради потребителей, а в угоду монополистам.
Читайте также: В Украине введут налог на доходы домохозяйств
Когда ждать увеличения количества платежек?
Закон должен вступить в силу с 1 мая. Но из-за того, что Владимир Зеленский почти полгода его не подписывал, имплементация его положений несколько затянется. В начале местным властям нужно будет провести конкурсы для обслуживающих компаний, а потом опубликовать договоры, после чего те вступят в силу только через 30 дней. Скорее всего, новые правила заработают не раньше июля-августа, а, возможно, их отсрочат и до осени.
Читайте также: За депозит или покупку валюты будут отбирать субсидии