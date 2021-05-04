Новый закон о ЖКХ: будем платить абонплату за тепло и воду

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2458, который лежал у него на подписи с декабря 2020-го. Этот документ под хитрым названием "Об урегулировании вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе разблокировке тарифов теплокоммунэнерго" может принести много сюрпризов жильцам многоквартирных домов.

Документ, казалось бы, имеет благую цель. Согласно пояснительной записке к законопроекту, он призван исправить законодательную коллизию, из-за которой с мая 2018 года у НКРЭКУ отсутствуют полномочия по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергией, при этом местным властям эти полномочия не переданы.

Но на практике это значит, что открывается дорога к бесконтрольному повышению тарифов на тепло. Особенно в свете введения годовых тарифов на газ и подорожания голубого топлива с 1 мая. Ведь до сих пор продолжают действовать тарифы на производство тепла, установленные в 2018 году. Законом предложено устранить эту коллизию, что позволит НКРЭКУ устанавливать тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией и горячей водой. Теперь Кабмину не придется заключать с местными властями меморандумы – НКРЭКУ сможет своим решением повышать тарифы как угодно.

Еще одна цель документа - усовершенствование действующего законодательства в сфере ЖКХ. А также урегулирование вопросов, связанных с необходимостью принятия совладельцами многоквартирных домов решений о модели договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг.

Законопроект, в частности, предусматривает отдельные тарифы для домов, где установлен индивидуальный тепловой пункт. То есть такие дома смогут покупать определенное количество тепла, и "догревать" батареи жильцов своими силами. Правда, таких домов пока еще мало, так что для подавляющего большинства абонентов от этого пункта ничего не изменится.

Кроме того, документ предусматривает следующие основные изменения:

- одномоментный переход на новые договора о предоставлении коммунальных услуг тех потребителей, которые еще не выбрали модель договорных отношений с поставщиками;





- внедрение публичных договоров о предоставлении услуг по поставкам тепловой энергии и горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также обращения с бытовыми отходами, что позволит упростить процедуру заключения таких договоров;





- внедрение обязательного предоставления исполнителями коммунальных услуг информации своим потребителям о качестве таких услуг по каждому дому отдельно с помощью веб-сайта;





- предоставление права совладельцам многоквартирного дома в любое время изменять вид договора в случае принятия ими решения о выборе модели договорных отношений в доме;





- предоставление органам местного самоуправления права проводить конкурсы по назначению управляющих многоквартирных домов только в случае получения протокола собрания совладельцев многоквартирного дома с просьбой назначить управляющего.

Попробуем перевести всю эту законодательную писанину на нормальный человеческий язык.

Как говорят эксперты, этот закон полностью отдает внутридомовые сети на баланс совладельцам многоквартирного дома. Теперь поставщик воды или тепла отвечает только за трубы до общедомового счетчика, а все что внутри дома – его не касается. Все расходы на ремонт и содержание этих сетей ложатся на плечи жильцов, а проводить их будут отдельные компании. И платеж за это добавится к уже существующим.

- То есть договор между монополистом и потребителем заключается таким образом, что поставщик тепла или воды обязан доставить тепло или воду только до входа в дом, - поясняет юрист Мария Коваль. – Внутренние сети будет обслуживать те, кому это поручит ОСББ или управляющая компания. То есть все прорывы труб и ремонты внутри дома – это головная боль и расходы самих жильцов.

Кроме того, появятся новые платежи: нынешний тариф (в который включено обслуживание всей системы поставок воды или тепла) разделят на несколько отдельных. Делается это якобы с целью разрушить монополию на рынке. Ведь если у потребителя будет выбор, у кого сделать тот или иной вид работ, это должно в идеале привести к снижению цен на такие работы и улучшению их качества. Правда, это все только в теории. Ведь допускаться на этот рынок будет только узкий круг компаний, которые могут быть напрямую связаны с монополистами.

Зато платежек станет в разы больше. Публичный договор присоединения по услугам тепла, горячей и холодной воды предусматривает по три платежа каждый. Итого, мы получаем девять платежек по воде и теплу:

по теплу



