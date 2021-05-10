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Экономика и Финансы
10 мая 21, 13:18
Нефть дорожает из-за хакерской атаки в США
нефть
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Чем дольше продлится остановка трубопровода Colonial Pipeline, тем больше это будет способствовать росту цен на нефтепродукты, указывают аналитики рынка.
Мировые цены на нефть эталонных марок начали рабочую неделю с умеренного роста на фоне перебоев в работе американского трубопровода Colonial Pipeline после хакерской атаки. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 10 мая.

Так, июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,57 (0,83%) – до $68,85 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,19 (0,3%) – до $68,28 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,49 (0,76%) – до $65,39 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,19 (0,3%) – до $64,9 за баррель.

Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,46 в пользу Brent.

Накануне стало известно, что хакерская атака парализовала Colonial Pipeline – крупнейший в США бензинопровод, через который поставляется около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье страны.

"Основным вопросом является то, как долго продлится приостановка работы. Очевидно, чем дольше она длится, тем больше это будет способствовать росту цен на нефтепродукты", – цитирует Интерфакс аналитиков ING.


По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2,3%, WTI – на 2,1%.

Напомним, на прошлой неделе нефть дорожала на ожиданиях по ослаблению карантина в Европе. Еврокомиссия предложила государствам-членам Евросоюза ослабить ограничения на въезд для туристов, учитывая прогресс в кампаниях вакцинации.

Источник: https://korrespondent.net/
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