Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.53
USD
27.63
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
12 мая 21, 10:42
Новые правила: Сотни тысяч украинцев потеряют субсидии
субсидия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
С 1 мая в Украине ужесточили правила начисления субсидий

С 1 мая в Украине изменились правила выдачи субсидий. Теперь часть населения, которая платила за коммунальные услуги по льготным тарифам, может их лишиться. 

"Телеграф" выяснил, у кого отберут право на субсидии и какие документы нужно подать, чтобы продлить возможность платить за тарифы по льготам.  

За что лишают субсидий

Остаться без льгот на оплату коммунальных услуг можно в случае если вы стали собственником нескольких квартир или домов, купили товары, услуги или валюту, драгоценные металлы на сумму более 50 тысяч гривен. Вы положили депозит в банке на сумму более 50 тысяч гривен или у вас несколько машин датой выпуска менее 15 лет каждая. 

Кроме того, если у вас есть долг за коммуналку или вы не вернули переплату по выданным ранее субсидиям. Без льгот останутся также алиментщики с долгами. 

Лишение субсидий коснется граждан, которые были за границей более 60 дней. Также будет мониториться количество выездов за границу в течение года. Даже если это командировки.

Издание UBR со ссылкой на своего эксперта, адвоката Ивана Либермана пишет, что в будущем субсидий лишаться те, кому в наследство досталась недвижимость. Без льгот может остаться и та категория людей, которая получает переводы из-за границы. Например, от работающих там родственников. Но, такое возможно только при условии, если международные платежные системы пойдут на сотрудничество с украинской налоговой. А это серьезные репутационные риски. 

Кому не дадут субсидию в 2021 году 5

UBR со ссылкой на эксперта в сфере ЖКХ Марию Яковлеву пишет, что украинские власти решили ужесточить правила выдачи льгот на коммунальные услуги, потому что в европейских странах субсидии получает до 10% населения. Если показатель больше, то в государстве критический уровень экономического благополучия населения. А в Украине, что по данным ЮНИСЕФ за 2020, за порогом бедности живет 43,6% населения. 

Какие документы подавать 

В этом году отменили автоматическое продление помощи - документы нужно подавать заново. Их рассматривают в течение 30 дней и назначают субсидии на неотопительный сезон с 1 мая по 30 сентября, а также на отопительный - с 1 октября по 30 апреля. 

 как оформить субсидию3

Есть два варианта переоформления документов: 

- Прийти в районное Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) написать заявление и подать декларацию о доходах и расходах. 

- Подать заявление, а также декларацию о доходах и расходах в электронном виде. 

Но! Во втором случае важно наличие электронной подписи. Получить ее можно, например, через сервис "Приват24". 


Издание UBR, ссылаясь на главу комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олега Попенко, пишет, что без субсидий может остаться полмиллиона человек. 

Кроме того, по данным ресурса, в Украине может увеличиться количество судебных исков. В суд, по мнению экспертов, теперь могут пойти еще пенсионеры и малоимущие. 
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Кабмин упростил назначение субсидий на комуслуги
Почему прибытие корабля Hamilton в Одессу – знаковое событие
Адаптивный карантин продлят до августа, - Шмыгаль
Раскрыта группировка, продававшая поддельную вакцину Pfizer
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей