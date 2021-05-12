Новые правила: Сотни тысяч украинцев потеряют субсидии

С 1 мая в Украине изменились правила выдачи субсидий. Теперь часть населения, которая платила за коммунальные услуги по льготным тарифам, может их лишиться.

"Телеграф" выяснил, у кого отберут право на субсидии и какие документы нужно подать, чтобы продлить возможность платить за тарифы по льготам.

Остаться без льгот на оплату коммунальных услуг можно в случае если вы стали собственником нескольких квартир или домов, купили товары, услуги или валюту, драгоценные металлы на сумму более 50 тысяч гривен. Вы положили депозит в банке на сумму более 50 тысяч гривен или у вас несколько машин датой выпуска менее 15 лет каждая.

Кроме того, если у вас есть долг за коммуналку или вы не вернули переплату по выданным ранее субсидиям. Без льгот останутся также алиментщики с долгами.





Лишение субсидий коснется граждан, которые были за границей более 60 дней. Также будет мониториться количество выездов за границу в течение года. Даже если это командировки.





Издание UBR со ссылкой на своего эксперта, адвоката Ивана Либермана пишет, что в будущем субсидий лишаться те, кому в наследство досталась недвижимость. Без льгот может остаться и та категория людей, которая получает переводы из-за границы. Например, от работающих там родственников. Но, такое возможно только при условии, если международные платежные системы пойдут на сотрудничество с украинской налоговой. А это серьезные репутационные риски.













UBR со ссылкой на эксперта в сфере ЖКХ Марию Яковлеву пишет, что украинские власти решили ужесточить правила выдачи льгот на коммунальные услуги, потому что в европейских странах субсидии получает до 10% населения. Если показатель больше, то в государстве критический уровень экономического благополучия населения. А в Украине, что по данным ЮНИСЕФ за 2020, за порогом бедности живет 43,6% населения.





Какие документы подавать





В этом году отменили автоматическое продление помощи - документы нужно подавать заново. Их рассматривают в течение 30 дней и назначают субсидии на неотопительный сезон с 1 мая по 30 сентября, а также на отопительный - с 1 октября по 30 апреля.









Есть два варианта переоформления документов:





- Прийти в районное Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) написать заявление и подать декларацию о доходах и расходах.





- Подать заявление, а также декларацию о доходах и расходах в электронном виде.





Но! Во втором случае важно наличие электронной подписи. Получить ее можно, например, через сервис "Приват24".







