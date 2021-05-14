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Новости
Экономика и Финансы
14 мая 21, 10:38
Какие банки готовят к приватизации и есть ли покупатели?
НБУ
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Инвестбанкир Сергей Фурса оценил перспективы продажи государственных банков в частные руки в ближайшие годы

В одном из недавних интервью изданию GlobalCapital нынешний глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что в ближайшие годы "ПриватБанк" выставят на продажу. Почему НБУ решил избавить от такого выгодного актива и нужны ли нам вообще государственные банки разбирался "Телеграф". 

Мы написали запрос прямо в Нацбанк и поинтересовались…  

Когда государство выйдет из банковского сектора? 

Нам ответили, что в ближайшие четыре года нужно ждать кардинальных изменений: 

"Курс на приватизацию государственных банков заложен в правительственной стратегии реформирования государственного банковского сектора. Ее обновленную версию Кабинет министров одобрил в сентябре 2020 года. Цель государства - уменьшить долю рынка государственных банков с текущих более 50% до 25% к 2025 году путем продажи мажоритарных пакетов акций иностранным и местным стратегическим инвесторам, международным финансовым организациям, а также посредством осуществления первичного размещения акций".

Также "Телеграф" обратился за комментарием к инвестиционному банкиру Сергею Фурсе, который опроверг такой прогноз НБУ и отметил, что нет ничего нового в том, что Украина хочет избавиться от государственных банков:  

"Кирилл Шевченко просто озвучил стратегию Минфина, которую приняли пару лет назад. Ничего нового он не сказал. Отмечу, что это сложная и долгая процедура. И самое важное - сейчас нет покупателей на большие украинские банки". 

Сколько заплатили украинцы за госбанки? 

Ситуация с долей государства в банковском секторе можно сказать критическая. После национализации "ПриватБанка" в 2015 году Украине принадлежит 50% рынка.

"Поскольку государственные банки являются крупными игроками, они создают системные риски для всего сектора", - объяснили нам в НБУ.

Сейчас Украина владеет четырьмя крупными банками: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ПриватБанк" и "Укрэксимбанк". Сергей Фурса говорит, что содержание таких банков оплачивается из кармана граждан и обходится в миллиарды долларов: 

"Это ненормально, когда банковская система Украины больше чем наполовину представлена государственными банками. Это нездорово и влияет на уровень конкуренции. Плюс государство несет слишком большие риски. Из-за того, что помимо "Привата" государство владело еще тремя банками, мы, налогоплательщики, заплатили в бюджет около 10 миллиардов долларов. Эти деньги понадобились для увеличения капитала банков после кризиса". 

В НБУ добавляют, что "государственные банки часто уязвимы к политическому влиянию и имеют более низкую по сравнению с частными учреждениями эффективность". Вопрос напрашивается сам собой… 

Когда продадут "Приват"?

"ПриватБанк" хотят отдать в надежные руки и сделать это до 2025 года. Предыдущему владельцу Игорю Коломойскому возвращать его не будут. Да и продажа в такие короткие сроки по мнению Сергея Фурсы вряд ли состоится: 

"В ближайшие 2-3 года "ПриватБанк" не продадут. Коломойский его обратно покупать не будет. Национальный банк не даст ему такого разрешения, как и вообще разрешения открывать на территории Украины любой другой банк".

Требования в отношении инвесторов являются стандартными и определены в Законе "О банках и банковской деятельности", а также в Положении о лицензировании банков, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины №149, ответили в НБУ и добавили, что покупатели должны иметь безупречную деловую репутацию и удовлетворительное финансовое/имущественное положение: 

"Структура собственности должна быть прозрачной. То есть регулятор должен понимать, кто конкретно стоит за инвестициями в банк".

На продажу хотят выставить не только "Приват", государство хочет по максимуму пустить свои банки с молотка. 

Какие банки оставит себе Украина? 

"В стратегии Министерства финансов предусмотрено, что государственный банковский сектор должен быть уменьшен. И у государства должен остаться только один банк - это "УкрЭксимБанк". Остальные три банка должны быть проданы. Если их продать, то ситуация станет лучше", - говорит Сергей Фурса. 

Есть только одно "но" - сейчас банковский сектор Украины никому не интересен. 

"Трудно представить, что нужно поменять в стране, чтобы заинтересовать иностранных покупателей банков. К данному сектору нет интереса. Банковские и финансовые группы сейчас в принципе не проводят больших экспансий. Они заходили в Украину в период с 2005 по 2008 годы на фоне дикого роста в мире. И эта была часть большой финансовой стратегии", - говорит Сергей Фурса. 

В НБУ настроены более оптимистично. В письме сказано, что "подготовка к выходу государства из капитала банков начнется после окончания кризиса, вызванного пандемией COVID - 19 и достижения стабильного восстановления экономики (два квартала подряд реальный ВВП Украины растет)".
telegraf.com.ua
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