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Экономика и Финансы
18 мая 21, 23:48
Субсидии с мая 2021 года будут выплачивать только наличными
субсидия
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Чтобы получить деньги, нужно открыть счет в "Ощадбанке".

Все жилищные субсидии для граждан Украины с мая 2021 года будут выплачиваться исключительно в наличной форме. Об этом заявил замминистра социальной политики Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба ведомства.

Музыченко заявил, что принципиальным положением новых правил назначения жилищной субсидии является завершение процесса ее монетизации.

- С 2019 года был начат соответствующий процесс и в прошлом отопительном периоде жилищная субсидия предоставлялась в денежной форме, но 2-мя различными механизмами: наличные выплаты, которые получали почти 95% получателей субсидии; денежная безналичная форма, путем зачисления на счет в "Ощадбанке" (около 5% - 160 тыс. домохозяйств), который проводил расчеты с предприятиями. С 1 мая 2021 года этот переходный процесс завершается и соответственно, все субсидии с мая будут рассчитываться и выплачиваться гражданам исключительно в наличной форме, - рассказал замминистра.

Он отметил, что это даст возможность гражданам после оплаты жилищно-коммунальных услуг  свободно распоряжаться сэкономленными суммами субсидий.

Музыченко также подчеркнул, что все граждане, которые пользовались безналичной субсидией прошлого отопительного периода до конца 2021 года, смогут получить соответствующие средства.

- Тем гражданам, которые имеют открытые счета в "Ощадбанке", уже в июне будет проведено перечисление этих средств. Те, кто не имеет открытых счетов в "Ощадбанке", должны их открыть, после чего смогут получить сэкономленные размеры субсидий в течение прошлого отопительного периода для собственных нужд, - сказал, - замминистра.

Ранее сообщалось, что с мая 2021 года соискатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. В конце февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается. Сейчас субсидии получают 5 миллионов домохозяйств.

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kp.ua
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