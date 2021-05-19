Субсидии с мая 2021 года будут выплачивать только наличными

Все жилищные субсидии для граждан Украины с мая 2021 года будут выплачиваться исключительно в наличной форме. Об этом заявил замминистра социальной политики Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба ведомства.

Музыченко заявил, что принципиальным положением новых правил назначения жилищной субсидии является завершение процесса ее монетизации.

- С 2019 года был начат соответствующий процесс и в прошлом отопительном периоде жилищная субсидия предоставлялась в денежной форме, но 2-мя различными механизмами: наличные выплаты, которые получали почти 95% получателей субсидии; денежная безналичная форма, путем зачисления на счет в "Ощадбанке" (около 5% - 160 тыс. домохозяйств), который проводил расчеты с предприятиями. С 1 мая 2021 года этот переходный процесс завершается и соответственно, все субсидии с мая будут рассчитываться и выплачиваться гражданам исключительно в наличной форме, - рассказал замминистра.

Он отметил, что это даст возможность гражданам после оплаты жилищно-коммунальных услуг свободно распоряжаться сэкономленными суммами субсидий.

Музыченко также подчеркнул, что все граждане, которые пользовались безналичной субсидией прошлого отопительного периода до конца 2021 года, смогут получить соответствующие средства.

- Тем гражданам, которые имеют открытые счета в "Ощадбанке", уже в июне будет проведено перечисление этих средств. Те, кто не имеет открытых счетов в "Ощадбанке", должны их открыть, после чего смогут получить сэкономленные размеры субсидий в течение прошлого отопительного периода для собственных нужд, - сказал, - замминистра.

Ранее сообщалось, что с мая 2021 года соискатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. В конце февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается. Сейчас субсидии получают 5 миллионов домохозяйств.