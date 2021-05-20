Газ в Европе начал дешеветь после рекордных цен

Газ в Европе дешевеет с рекордных уровней в мае, снизившись ниже 300 долларов за тысячу кубометров, сообщает Интерфакс в четверг, 20 мая.





Так, цена газа на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $290 за тысячу кубометров (после 2,5-летнего максимума в $342).





Отмечается, что ранее начали снижаться цены на газ в Азии - июльский фьючерс на азиатский СПГ-индекс Platts JKM упал до $338 за тысячу кубометров с $373 по итогам торгов в пятницу.





"А на европейском рынке произошел обвал главного энергетического индикатора - цен на эмиссию углекислого газа. Цена европейских квот на эмиссии углерода (EUA) упала с исторического рекорда выше 56 евро за тонну в конце прошлой недели ниже 50 евро", - говорится в сообщении.





С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $248 за тысячу кубометров.



