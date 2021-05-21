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Экономика и Финансы
21 мая 21, 14:01
В Кабмине ухудшили прогноз по росту экономики
Минэкономики
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Прогноз по росту валового внутреннего продукта в текущем году снижен сразу на полпроцента.
Минэкономики ухудшилопрогноз по экономическому росту в 2021 году с 4,6% до 4,1%. Об этом сообщил уже бывший министр экономики Игорь Петрашко, пишет Интерфакс-Украина в пятницу, 21 мая.

Раанее НБУ ухудшил прогноз роста экономики в 2021 году с 4,2% до 3,8%, но улучшил до 4% в 2022 году.

Также прогноз ухудшен в 2022-м - с 4,3% до 3,8%.

"Наш обновленный макропрогноз, направленный в разные органы власти и на котором будет также строиться трехлетняя Бюджетная декларация, - это рост экономики на 4,1% в этом году (реальный ВВП)", – сказал он.

По его словам, спад экономики в первом квартале года оказался ниже ожидаемого - 2% вместо 3%.

"С апреля мы видим позитивные тенденции, в том числе по росту промышленного производства и ВВП", – сказал Петрашко.

Также экс-министр сообщил, что в 2021 году ожидается рост инфляции на 8,8%.

Отметим, экономика падает пятый квартал подряд. Сокращение началось в начел прошлого года. По итогам 2020 года падение составило 4%.

Источник: https://korrespondent.net/
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