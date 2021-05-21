В Кабмине ухудшили прогноз по росту экономики

Минэкономики ухудшилопрогноз по экономическому росту в 2021 году с 4,6% до 4,1%. Об этом сообщил уже бывший министр экономики Игорь Петрашко, пишет Интерфакс-Украина в пятницу, 21 мая.





Раанее НБУ ухудшил прогноз роста экономики в 2021 году с 4,2% до 3,8%, но улучшил до 4% в 2022 году.





Также прогноз ухудшен в 2022-м - с 4,3% до 3,8%.





"Наш обновленный макропрогноз, направленный в разные органы власти и на котором будет также строиться трехлетняя Бюджетная декларация, - это рост экономики на 4,1% в этом году (реальный ВВП)", – сказал он.





По его словам, спад экономики в первом квартале года оказался ниже ожидаемого - 2% вместо 3%.





"С апреля мы видим позитивные тенденции, в том числе по росту промышленного производства и ВВП", – сказал Петрашко.





Также экс-министр сообщил, что в 2021 году ожидается рост инфляции на 8,8%.





Отметим, экономика падает пятый квартал подряд. Сокращение началось в начел прошлого года. По итогам 2020 года падение составило 4%.



