Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии

В Украине вскоре могут поднять тариф на электроэнергию.
Об этом заявил глава Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины Валерий Тарасюк в интервью "Экономической правде".
По его словам, регулятор вынужден осуществить постепенное подорожание электроэнергии как для потребителей, так для и промышленности, чтобы привести тарифы к экономически обоснованному уровню. Сейчас идет обсуждения сценариев того, как именно будут поднимать тарифы.Читайте также: Тарифы растут, а субсидий выдают все меньше: что важно знать перед отопительным сезоном
При этом Тарасюк пообещал, что будет предоставляться адресная помощь уязвимым потребителям.