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Экономика и Финансы
21 июля 21, 20:59
Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии
свет,электроэнергия,
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В Украине анонсировали повышение тарифа на электроэнергию

В Украине вскоре могут поднять тариф на электроэнергию.

Об этом заявил глава Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины Валерий Тарасюк в интервью "Экономической правде".

По его словам, регулятор вынужден осуществить постепенное подорожание электроэнергии как для потребителей, так для и промышленности, чтобы привести тарифы к экономически обоснованному уровню. Сейчас идет обсуждения сценариев того, как именно будут поднимать тарифы.

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При этом Тарасюк пообещал, что будет предоставляться адресная помощь уязвимым потребителям.

"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен, - рассказал глава НКРЭКУ. - Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного"

Напомним, в Украине до 1 августа продлили действие фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт/ч. В июле ожидалось подорожание, но власти приняли решение о сохранении прежнего тарифа.
telegraf.com.ua
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