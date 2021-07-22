Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии

В Украине вскоре могут поднять тариф на электроэнергию.

Об этом заявил глава Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины Валерий Тарасюк в интервью "Экономической правде".

По его словам, регулятор вынужден осуществить постепенное подорожание электроэнергии как для потребителей, так для и промышленности, чтобы привести тарифы к экономически обоснованному уровню. Сейчас идет обсуждения сценариев того, как именно будут поднимать тарифы.

При этом Тарасюк пообещал, что будет предоставляться адресная помощь уязвимым потребителям.

"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен, - рассказал глава НКРЭКУ. - Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного"





Напомним, в Украине до 1 августа продлили действие фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт/ч. В июле ожидалось подорожание, но власти приняли решение о сохранении прежнего тарифа.