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Экономика и Финансы
22 июля 21, 20:21
Кулеба озвучил три главных вопроса консультаций по СП-2
Кулеба
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Дмитрий Кулеба озвучил главные вопросы Украины на консультациях по Северному потоку-2 после "сделки" Ангелы Меркель и Джо Байдена

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя вчерашнюю сделку Германии и США по Северному потоку-2, анонсировал консультации с ЕС по этому вопросу и назвал их основные пункты. Кулеба заявил, что "игра не закончилась, а просто переведена в овертайм". Об этом он сказал на брифинге журналистам во время поездки на Донбасс.

"У нас еще есть два тайма, а если нужно – еще и серия послематчевых пенальти, чтобы защитить национальные интересы Украины", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что "это не конец истории", и впереди еще много вопросов – в частности, сертификация и страхование Северного потока-2.

Министр отметил, что Украина выступила не просто с политическим заявлением, но и сделала "четкий юридический шаг" – инициировала консультации по Северному потоку-2 в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

Кулеба озвучил основные пункты и вопросы, которые Украина вынесет на консультации между Евросоюзом и Берлином:

Каким образом партнеры видят имплементацию договоренностей таким способом, чтобы они не ослабили энергетическую безопасность Украины и центральной Европы? Заявление Германии-США не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска Северного потока-2, и это главная претензия. В блоке безопасности прописаны недостаточно четкие вещи. Каким образом Северный поток-2 будет заведен под действие третьего энергетического пакета Евросоюза (законы о рынках газа и электроэнергии в ЕС, действуют с 2009-го, – ред.)?

Кулеба резюмировал, что Украина должна провести эти консультации, чтобы четко установить: нарушает ли Северный поток-2 права и принципы солидарности ЕС, а также нормы действующего соглашения об ассоциации с Украиной.

11 июня 2021-го оператор Северного потока-2 компания Nord Stream 2 AG заявила, что строительство второй нитки Северного потока-2 завершат к концу августа. 

12 июля Владимир Зеленский встретился в Берлине с Ангелой Меркель для обсуждения Северного потока-2. Он заявил, что трубопровод – потенциальная угроза безопасности Украины. 


15 июля в Вашингтоне трубопровод обсуждали Меркель и Джо Байден. Они заявили, что РФ не должна использовать энергетику как оружие против соседей.



Зеленский упрекнул глав США и Германии в отсутствии конкретных шагов по противодействию угрозам Северного потока-2. 21 июля Госдеп США раскрыл подробности соглашения США и Германии по Северному потоку-2, которые раскритиковали в Украине.

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liga.net
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