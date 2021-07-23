Кулеба озвучил три главных вопроса консультаций по СП-2

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя вчерашнюю сделку Германии и США по Северному потоку-2, анонсировал консультации с ЕС по этому вопросу и назвал их основные пункты. Кулеба заявил, что "игра не закончилась, а просто переведена в овертайм". Об этом он сказал на брифинге журналистам во время поездки на Донбасс.
"У нас еще есть два тайма, а если нужно – еще и серия послематчевых пенальти, чтобы защитить национальные интересы Украины", – сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что "это не конец истории", и впереди еще много вопросов – в частности, сертификация и страхование Северного потока-2.
Министр отметил, что Украина выступила не просто с политическим заявлением, но и сделала "четкий юридический шаг" – инициировала консультации по Северному потоку-2 в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.
Кулеба озвучил основные пункты и вопросы, которые Украина вынесет на консультации между Евросоюзом и Берлином:Каким образом партнеры видят имплементацию договоренностей таким способом, чтобы они не ослабили энергетическую безопасность Украины и центральной Европы? Заявление Германии-США не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска Северного потока-2, и это главная претензия. В блоке безопасности прописаны недостаточно четкие вещи. Каким образом Северный поток-2 будет заведен под действие третьего энергетического пакета Евросоюза (законы о рынках газа и электроэнергии в ЕС, действуют с 2009-го, – ред.)?
Кулеба резюмировал, что Украина должна провести эти консультации, чтобы четко установить: нарушает ли Северный поток-2 права и принципы солидарности ЕС, а также нормы действующего соглашения об ассоциации с Украиной.11 июня 2021-го оператор Северного потока-2 компания Nord Stream 2 AG заявила, что строительство второй нитки Северного потока-2 завершат к концу августа.
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