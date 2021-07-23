Кулеба озвучил три главных вопроса консультаций по СП-2

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя вчерашнюю сделку Германии и США по Северному потоку-2, анонсировал консультации с ЕС по этому вопросу и назвал их основные пункты. Кулеба заявил, что "игра не закончилась, а просто переведена в овертайм". Об этом он сказал на брифинге журналистам во время поездки на Донбасс.

"У нас еще есть два тайма, а если нужно – еще и серия послематчевых пенальти, чтобы защитить национальные интересы Украины", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что "это не конец истории", и впереди еще много вопросов – в частности, сертификация и страхование Северного потока-2.

Министр отметил, что Украина выступила не просто с политическим заявлением, но и сделала "четкий юридический шаг" – инициировала консультации по Северному потоку-2 в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

Кулеба озвучил основные пункты и вопросы, которые Украина вынесет на консультации между Евросоюзом и Берлином:

Кулеба резюмировал, что Украина должна провести эти консультации, чтобы четко установить: нарушает ли Северный поток-2 права и принципы солидарности ЕС, а также нормы действующего соглашения об ассоциации с Украиной.













15 июля в Вашингтоне трубопровод обсуждали Меркель и Джо Байден . Они заявили, что РФ не должна использовать энергетику как оружие против соседей.











