Где украинцам платят самые высокие пенсии?

При этом в Киеве платят 5,1 тыс. грн, а в Тернопольской области всего 2,9 тыс. грн.

Это следует из данных Пенсионного фонда, опубликованных на официальном сайте. Также высокие выплаты получают в Харьковской и Луганской областях. Это связано с тем, что в этих регионах находится большое количество промышленных предприятий, шахт, где украинцы получали высокие белые зарплаты.

Где какие пенсии платят:

Киев – 5,1 тыс. грн;

Черниговская область – 3,39 тыс. грн;

Черновицкая область – 3 тыс. грн;

Черкасская область – 3,3 тыс. грн;

Хмельницкая область – 3,5 тыс. грн;

Херсонская область – 3,2 тыс. грн;

Харьковская область – 3,8 тыс. грн;

Тернопольская область – 2,9 тыс. грн;

Сумская область – 3,4 тыс. грн;

Ривненская область – 3,1 тыс. грн;

Полтавская область – 3,7 тыс. грн;

Одесская область – 3,6 тыс. грн;

Николаевская область – 3,5 тыс. грн;

Львовская область – 3,2 тыс. грн;

Луганская область – 4,5 тыс. грн;

Кировоградская область – 3,3 тыс. грн;

Киевская область – 3,8 тыс. грн;

Ивано-Франковская область – 3,2 тыс. грн;

Запорожская область – 4 тыс. грн;

Закарпатская область – 3 тыс. грн;

Житомирская область – 3,3 тыс. грн;

Донецкая область – 4,9 тыс. грн;

Днепропетровская область – 4,2 тыс. грн;

Волынская область – 3,1 тыс. грн;

Винницкая область – 3,1 тыс. грн.

Простые украинцы получают выплаты по формуле: средняя зарплата за три прошедших года умножить на стаж в годах, на 1% и на соотношение собственной зарплаты к средней.

Таким образом, даже при наличии 35 лет стажа и средней зарплатой размер пенсии будет меньше, чем 35% (так как учитывается средняя зарплата за три года, а она меньше, чем средняя зарплата за прошедший год).

Как сообщали "Подробности", ранее Кабмин установил с 1 июля 2021 года ежемесячную доплату в сумме 2 000 грн бывшим военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава милиции, полицейским и другим лицам, пенсии которым назначены до 1 марта 2018 года.

Напомним, введение доплат в размере 400 грн для пенсионеров старше 75 лет перенесли с 1 июля на сентябрь. Это связаны с тем, что в бюджете не хватает это денег.