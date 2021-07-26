Доллар и евро продолжают падать в цене

Национальном банке Украины опубликовали новый курс валюты на понедельник, 26 июля.

Соответствующие данные обнародованы на сайте регулятора.

Согласно его данным все валюты подешевели. Евро опустилось ниже 32 гривен. Злотый также стал еще дешевле и теперь ниже 7 гривен.

Таким образом, курс основных валют выглядит так:

1 доллар США = 27,048 гривны;

1 евро = 31,845 грн;

1 злотый = 6,9697 грн;

10 российских рублей = 3,6764 грн;

1 фунт стерлингов = 37,2275 грн.

Полный список выглядит следующим образом:

Ранее сообщалось, что в Украине растет число должников - почти 746 тыс. новых долгов зафиксировали в Едином реестре должников Украины за полгода 2021.