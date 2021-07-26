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Экономика и Финансы
26 июля 21, 08:36
В Украине отменят социальную льготу на коммуналку
субсидия
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В Украине в ближайшее время будет отменена социальная льгота на коммуналку. С момента ее отмены автоматически уменьшатся субсидии, которые выделяются гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Социальная льгота на коммуналку касается норм потребления основных коммунальных ресурсов - газа, электричества, воды и тепла. Субсидия для домохозяйства выделяется только на оплату потребленных ресурсов по этим нормам. Все, что потреблено сверх этого, оплачивается по полной цене, на него помощь государства не дается.
 
Таким образом, чем выше эти нормы потребления, тем больше будет объем субсидии, и, соответственно, наоборот.

Так вот, в 2020 году украинская власть решила хоть немного утешить граждан, которым пришлось коротать время на карантине и в самоизоляции. Тогда была введена 50%-ая социальная льгота на коммуналку. То есть нормы потребления, на которые распространялась субсидия, были увеличены в полтора раза.


Таким образом, тогда власть дала возможность украинцам, запертым на карантине, больше мыться, стирать и готовить еду.

В Украине отменят социальную льготу на коммуналку и уменьшат размер субсидии

Однако теперь Минсоцполитики планирует отменить эту льготу, сократив нормы потребления до прежних, "доковидных", показателей.  Об этом сообщают на сайте Федерации профсоюзов Украины.


Как объясняют в Минсоцполитики, отмена льготы на коммуналку связана с улучшением эпидемиологической ситуации в стране.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, отменяется повышение на 50 процентов социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами, которое применялось при расчете размера жилищной субсидии на период распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в пояснительной записке к документу Минсоцполитики.


источник: today.ua
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