Как долги европейских стран повлияют на валютный курс

Пандемия продолжает преподносить сюрпризы: впервые в истории госдолг стран еврозоны превысил 100% их совокупного ВВП. Европе можно было бы посочувствовать в духе "богатые тоже плачут" и продолжить заниматься своими делами, если бы не один вопрос, который многих украинцев касается напрямую: что теперь будет с евро?

Не секрет, что существенную часть своих сбережений наши сограждане хранят в долларах и евро, и, разумеется, им очень бы не хотелось пропустить момент, когда одна из двух популярных у нас валют резко поменяет свою "ценность".

О том, что происходит с европейской экономикой, насколько это серьезно и каковы перспективы у европейской валюты – в сегодняшнем материале "Телеграфа".

По итогам первого квартала 2021 года соотношение размера государственного долга 19 стран еврозоны к их ВВП составило 100,5%. Как отмечается в отчете Евростата, данный показатель впервые в истории перешагнул стопроцентный рубеж.





На конец апреля размер государственного долга стран еврозоны достиг 11,43 трлн евро. Наибольшее соотношения госдолга к ВВП зафиксировано в Греции (209,3%), Италии (160%), Португалии (137,2%), Кипре (125,7%) и Испании (125,2%).





Официальное объяснение Евростата включает в себя комментарий о том, что рост государственного долга связан с увеличением государственного финансирования мер по поддержанию национальных экономик в период пандемии COVID-19. По мнению экономистов, опрошенных "Телеграфом", это косвенно свидетельствует о том, что несмотря на замедление европейских экономик, они вот-вот начнут восстанавливаться, поскольку вакцинация быстро прогрессирует и ограничений становится все меньше и меньше.





"Летний экономический прогноз Европейской комиссии на 2021 год предполагает, что экономика Евросоюза вырастет на 4,8% в 2021 году и на 4,5% в 2022 году, достигнув допандемического уровня в последнем квартале 2021 года, – приводит цифры старший аналитик компании Esperio Ян Кароль. – Экономика в первом квартале этого года оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и оптимистичные результаты опросов среди потребителей и предприятий, а также мобильность отслеживания данных свидетельствуют о том, что во втором квартале активность в Евросоюзе повысилась. Темпы роста должны вырасти в третьем квартале на фоне продолжающегося ослабления ограничительных мер и активного возобновления социальной деятельности, включая туризм".





Все идет по плану





В целом эксперты сходятся в том, что ничего страшного не происходит. По мнению президента Института реформ и развития Киева Александра Вовченко, нынешняя ситуация связана с мерами по восстановлению постпандемической экономики, требующих значительных ресурсов. Но если бы Европа не финансировала мероприятий по оживлению экономики, ситуация была бы намного хуже.





"Очевидно, что странам ЕС, которые имеют наибольший госдолг, стоит укреплять свою финансовую политику, – отмечает Вовченко. – Уверен, что в Евросоюзе уже разрабатывают меры по минимизации рисков".





Аналитик Даниил Монин обращает внимание, что долговая проблема Европы не нова. По его словам, европейские страны постоянно живут не по средствам, а объем государственных расходов давно превысил допустимые размеры. Что касается влияния коронавируса, то он лишь поспособствовал очередному всплеску госрасходов, что и привело Европу к вышеуказанному "рекорду".





Впрочем, это вовсе не означает реализацию наихудшего сценария. Статистика Евростата отображает закредитованность экономики и ее риски, но не реализацию этих рисков. Такое мнение в беседе с "Телеграфом" высказал руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин.





"Коронакризис привел к необходимости стимулирования и поддержки экономик, особенно в период локдаунов и карантинов, – говорит эксперт. – И очень многие страны находятся в подобной ситуации: Япония (266% ВВП), Канада (118%), США (108%)".





Словом, резюмировал Шевчишин, риски есть. А вот будут ли они реализованы, зависит от того, найдут ли страны механизм выхода из долговой ямы в глобальном масштабе. Один из вариантов выхода – инфляция, которая попросту сожжет долг в огне роста цен.





Что будет с курсом





Комментарии экономистов о том, что ничего неожиданного не случилось, конечно, успокаивают, но все же хотелось бы услышать ответ на главный вопрос: что будет с курсом? Возможно, евровалюта все же начнет падать и уже не будет так привлекательна для тех, кто хранит свои сбережения в "твердых деньгах"?





"В мире растет количество денег, соответственно и госдолг становится больше, – поясняет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Хорошая же новость заключается в том, что мировая экономика уже умеет эти деньги использовать, так что на курс это влияет слабо. Гораздо более сильное влияние на валютный курс оказывают безработица и внешняя торговля".





Что касается евро, то на его счет беспокоиться не стоит, уверен Охрименко. Эта валюта была, есть и будет популярна. В мире есть два лидера – евро и доллар, и это лидерство сохранится.





Даниил Монин считает, что, вероятнее всего, ЕЦБ и ФРС продолжат "соревноваться", кто больше напечатает денег и залезет в долги. Поэтому курс евро пока останется по отношению к доллару примерно в паритете.





"Учитывая, что в этом году евро уже немного ослабел, я бы все же сказал, что доллар более перспективен для длительных сбережений, – отметил Монин. – Хотя и его покупательная способность находится под угрозой, подтверждением чего является текущая инфляция в мире".





По мнению Яна Кароля, европейская валюта вследствие ослабленной после пандемии экономики имеет риски снижения. Однако, говорит эксперт, учитывая неопределенность других факторов, в числе которых политические отношения США, Китая, Великобритании, вероятно, что тотальных "распродаж" именно по этой валюте не будет.





"Финансовый мир сконцентрирован вокруг ситуации с криптовалютой, политической глобальной обстановки с задействованием Китая и США, а также озабочен рисками мировой инфляции, – поясняет эксперт. – Что касается евро, то даже в случае некоторого падения эта валюта продолжит оставаться одним из приемлемых вариантов валютных сбережений на долгосрочную перспективу. В разных странах рассматривают именно евро как альтернативу доллара США в золотовалютных резервах. И это стоит учитывать, формируя личные сбережения. Кстати, сегодня интересна и стабильность гривны, которая заставляет задуматься, стоит ли покупать иностранную валюту".





Ян Кароль напоминает: для евро в мире еще с 2014 года сформирован комфортный диапазон колебания по отношению к доллару на уровне 1,05-1,20. И, можно считать, что в этих рамках никаких тектонических сдвигов экономики не происходит.





Но, говорит эксперт, интересно другое: валютные колебания становятся все меньше. Валютный мир стал в целом в последние годы более стабильным, за исключением отдельных всплесков. На этом основании можно говорить, что паниковать и совершать резкие движения не стоит. На рынке сегодня время относительного затишья, в том числе и для гривны.