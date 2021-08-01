Земли без кадастрового номера переходят государству

Земельным рынком Украины выдвинуты четкие условия для оформления документов на землю. Например, у каждого участка должен быть свой кадастровый номер, ведь без него владелец не может оформить право собственности. В свою очередь без права на собственность невозможно оформить документы о купле-продаже. Также если не получить права на землю до 1 января 2025 года на законодательном уровне участок будет считаться отказным и перейдет во владение государства.

Данное объяснение дало Министерство юстиции Украины на своей официальной странице в Facebook.

Известно, что в Украине большая часть земли без кадастрового номера является собственностью паевиков. В первую очередь это касается тех участков, что были отданы бывшим работникам колхозов во время их распада.

Чтобы присвоить земельному участку кадастровый номер необходимо подготовить следующий пакет документов и обратиться с ним в Госгеокадастр: заявление (можно подавать и в электронном виде) о регистрации участка; оригиналы документов по землеустройству, а также их копии в электронном виде.





Если же речь идет о земле, полученной в собственность до 2004 года, информации о которой нет в Государственном реестре земель, то их регистрация имеет другую процедуру.





В Госгеокадастр подается техническая документация по землеустройству относительно границ участка в натуре, после чего, за 14 дней на рассмотрении, выносится решение о присвоении кадастрового номера, или об отказе, с обязательным разъяснением причины.





Напомним, что рынок земли Украины заработал только 1 июля 2021 года и уже за первые 11 дней было заключено 532 сделки, а общая площадь проданных земель составила 570 гектаров. Лидером по количеству сделок стала Киевская область в ней было заключено 62 сделки, лидером по площе продаж стала Харьковская область, где было продано 107 гектар.



