В августе пенсионеров ждет приятный сюрприз

В июле обещали повысить пенсии участникам боевых действий и гражданам, которые пострадали в результате техногенной катастрофы на ЧАЭС. Однако, в этом месяце повышения не произошло.

При этом в Кабмине пообещали, что эти категории пенсионеров уже в августе получат надбавки к пенсиям сразу за два месяца.

При этом в Минсоцполитики отмечают, что минимальная пенсия граждан, имеющих статус участника боевых действий, выросла на 45% (834,3 грн). Таким образом, теперь она составляет примерно 210% от прожиточного минимума в Украине (для лиц, которые утратили трудоспособность) вместо прежних 165%.



Помимо этого правительство повысило на 2 тысячи грн выплаты для военнослужащих, которые вышли на пенсию 1 марта 2018 года. Их минимальная пенсия составляет 3854 грн. В этой сумме учтены все надбавки, повышения и доплаты.

Также правительство повысило выплаты гражданам, которые получили инвалидность из-за аварии на ЧАЭС. Теперь, вместо прежних 80%, эти категории граждан будут получать 200%:

- для II группы - с 2317,5 до 4800 грн;

- для III группы - с 2039,4 до 3700 грн;