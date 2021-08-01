В августе пенсионеров ждет приятный сюрприз

В июле обещали повысить пенсии участникам боевых действий и гражданам, которые пострадали в результате техногенной катастрофы на ЧАЭС. Однако, в этом месяце повышения не произошло.
При этом в Кабмине пообещали, что эти категории пенсионеров уже в августе получат надбавки к пенсиям сразу за два месяца.
При этом в Минсоцполитики отмечают, что минимальная пенсия граждан, имеющих статус участника боевых действий, выросла на 45% (834,3 грн). Таким образом, теперь она составляет примерно 210% от прожиточного минимума в Украине (для лиц, которые утратили трудоспособность) вместо прежних 165%.
Помимо этого правительство повысило на 2 тысячи грн выплаты для военнослужащих, которые вышли на пенсию 1 марта 2018 года. Их минимальная пенсия составляет 3854 грн. В этой сумме учтены все надбавки, повышения и доплаты.
Также правительство повысило выплаты гражданам, которые получили инвалидность из-за аварии на ЧАЭС. Теперь, вместо прежних 80%, эти категории граждан будут получать 200%:- для граждан с I группой инвалидности - с 2780 до 6000 грн;
Кроме этого увеличили размер ежемесячной государственной адресной помощи для ликвидаторов аварии на ЧАЭС, которые получили из-за этого инвалидность. Размер этой доплаты зависит от группы инвалидности и находится в пределах от 50 до 96%.
Напомним, введение доплат в размере 400 грн для пенсионеров старше 75 лет перенесли с 1 июля на сентябрь. Это связаны с тем, что в бюджете не хватает это денег.