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Новости
Экономика и Финансы
1 августа 21, 11:38
В августе пенсионеров ждет приятный сюрприз
пенсия
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В июле обещали повысить пенсии участникам боевых действий и гражданам, которые пострадали в результате техногенной катастрофы на ЧАЭС

В июле обещали повысить пенсии участникам боевых действий и гражданам, которые пострадали в результате техногенной катастрофы на ЧАЭС. Однако, в этом месяце повышения не произошло.

При этом в Кабмине пообещали, что эти категории пенсионеров уже в августе получат надбавки к пенсиям сразу за два месяца.

При этом в Минсоцполитики отмечают, что минимальная пенсия граждан, имеющих статус участника боевых действий, выросла на 45% (834,3 грн). Таким образом, теперь она составляет примерно 210% от прожиточного минимума в Украине (для лиц, которые утратили трудоспособность) вместо прежних 165%.

Помимо этого правительство повысило на 2 тысячи грн выплаты для военнослужащих, которые вышли на пенсию 1 марта 2018 года. Их минимальная пенсия составляет 3854 грн. В этой сумме учтены все надбавки, повышения и доплаты.

Также правительство повысило выплаты гражданам, которые получили инвалидность из-за аварии на ЧАЭС. Теперь, вместо прежних 80%, эти категории граждан будут получать 200%:

- для граждан с I группой инвалидности - с 2780 до 6000 грн; 
- для II группы - с 2317,5 до 4800 грн; 
- для III группы - с 2039,4 до 3700 грн; 
- для детей с инвалидностью - с 1854 до 3700 грн.

Кроме этого увеличили размер ежемесячной государственной адресной помощи для ликвидаторов аварии на ЧАЭС, которые получили из-за этого инвалидность. Размер этой доплаты зависит от группы инвалидности и находится в пределах от 50 до 96%.

Напомним, введение доплат в размере 400 грн для пенсионеров старше 75 лет перенесли с 1 июля на сентябрь. Это связаны с тем, что в бюджете не хватает это денег.
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