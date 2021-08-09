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Экономика и Финансы
9 августа 21, 20:33
На строительстве стратегического объекта украли 394 млн грн
СБУ
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Речь идет о государственном предприятии Укрэнерго и строительстве подстанции Креминская на территории Луганской области, утверждает источник.

Служба безопасности Украины разоблачила двух должностных лиц ведущего государственного энергетического предприятия на масштабной коррупции. Чиновники своими действиями нанесли государству ущерб на сотни миллионов гривен, сообщается на сайте спецслужбы в понедельник, 9 августа.

По данным СБУ, глава тендерного комитета и его заместитель использовали свое служебное положение и безосновательно отклонили наиболее экономически выгодное предложение на строительство стратегического объекта. Они помогли выиграть тендер другой компании.

"По предварительным оценкам специалистов, сумма государственных убытков от таких действий составляет более 384 млн гривен", – говорится в сообщении.

СБУ уже завершила досудебное расследование и передала обвинительный акт в отношении должностных лиц в суд. Им инкриминируют совершение преступления по статьям о совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией, а также злоупотребление властью или служебным положением (ч.2.ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины).

Как уточняет РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о государственном предприятии Укрэнерго и строительстве подстанции Креминская на территории Луганской области.

Ранее в Харькове разоблачили схему хищения из бюджета города около 590 млн гривен. Средства предусмотривались на ремонт дорог, поставки горюче-смазочных материалов, запчастей, ремонт техники коммунальщиков и предоставление услуг коммунальным предприятиям.
Korrespondent
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