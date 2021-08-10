НБУ рассказал об изменениях в деятельности банков

Во II квартале 2021 года украинские банки сокращали сеть филиалов (до 6,9 тысяч). Об этом сказано в Обзоре банковского сектора НБУ за август 2021 года, опубликованном во вторник, 10 августа.

При этом больше всего отделений сократили ПриватБанк и Ощадбанк (соответственно 110 и 54), тогда как иностранные банки закрыли 24 отделений, а частные банки открывали новые филиалы - 17.

Кроме того, во II квартале уволено в целом 1,1 тыс. работников, больше всего сокращали персонал государственные и иностранные банки. При этом частные банки наняли почти 1,7 тыс. человек. Всего в банках работают 125 тысяч человек.

В то же время во II квартале банки значительно нарастили сеть POS-терминалов - до 420 тысяч. Такой прирост произошел благодаря ПриватБанку (+16,2 тыс.) и иностранным банкам (+4,7 тыс. терминалов).

Наконец, количество банкоматов (34,5 тысяч) сократилось у всех групп: за квартал банки изъяли из сети 198 банкоматов.

















Напомним, что ранее НБУ объяснил порядок одноразового декларирования. С 1 сентября украинцы могут добровольно задекларировать свои доходы и уплатить с них налоги.





Также сообщалось, что резервы Украины растут третий месяц подряд. Несмотря на рост международных резервов три месяца подряд, с начала года они сократились почти на 182 миллиона долларов.