Поставщики газа обнародовали тарифы на отопительный сезон

Поставщики газа в Украине начали предлагать своим клиентам сезонные тарифы на газ. Об этом пишет "ГазПравда".

В основном все они предусматривают ту же цену на газ, что и годовой тариф, но при этом отличаются условиями оплаты.

Компании ввели тарифные планы, которые предусматривают равномерную оплату за газ в отопительный сезон. То есть потребители получат возможность платить за газ равномерными частями ежемесячно.

Общая сумма к оплате в таких тарифных планах определяется в соответствии с объемом газа, который потребитель в среднем использует в течение отопительного сезона. Именно эту сумму разделяют на равномерные части для ежемесячной оплаты.

Стоимость кубометра газа при этом обещают одинаковую до самого конца отопительного сезона. Таким образом можно избежать пиковой нагрузки на семейный бюджет в холодные зимние месяцы, равномерно распределив расходы на остальные месяцы.

Так, такой тарифный план уже ввела ГК "Нафтогаз Украины", а также региональные газсбыты, которые относятся к компании "Твой Газсбут".

"Нафтогаз Украины" предложил цену на газ на уроне 7,96 за кубометр. Тариф действует все семь месяцев отопительного сезона (октябрь 2021 - апрель 2022 г.г.). При этом подключиться к предложению можно до 31 октября.

Указанные региональные газсбуты предложили цену на уровне 7,99 грн за кубометр. В этом случае срок действия - с 1 мая 2021 г. по 30 апреля 2022 г. Но подключиться можно только до 31 августа.

Сезонные тарифные планы дешевле летних не будут. Однако инструмент равномерной оплаты позволит людям лучше распределить нагрузку на семейный бюджет и таким образом избежать больших счетов зимой.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" повысил тариф на август.