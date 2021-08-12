Минэкономики: Экспорт в ЕС вырос на 45%

Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами 40,2% от общего объема внешней торговли страны. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.





"Прошлый год был единственным с 2014 года, когда товарооборот с ЕС упал, но за первое полугодие этого года экспорт вырос на 45% и достиг отметки 12,4 миллиарда долларов", - сказал министр.





Он добавил, что на сегодняшний день свою продукцию в страны ЕС экспортируют более 14 тысяч украинских компаний.





"Кроме того у нас и далее есть торговый дефицит с ЕС. За первое полугодие он составил - 1,09 миллиарда долларов. Наша задача структурно изменить торговлю с ЕС, чтобы в ней преобладали промышленные товары", - подчеркнул Любченко.



