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Экономика и Финансы
14 августа 21, 10:42
Нацбанк в три раза сократил покупку валюты
нацбанк
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С начала года НБУ купил на межбанке 1263,10 млн долларов и продал 169,50 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1093,60 млн долларов.
Национальный банк Украины в течение рабочей недели 9-13 августа купил на межбанковском валютном рынке 25,50 млн долларов. При этом регулятор вообще не продавал доллары, сообщается на его сайте в пятницу.

Таким образом, НБУ сократил покупку долларов в три раза по сравнением с предыдущей неделей (76,30 млн долларов). Это было произошло на фоне серьезного снижения курса доллара, который упал за неделю на 0,5% до нового годового минимума – 26,69 гривен за доллар.

Всего с начала года Нацбанк купил 1263,10 млн долларов и продал 169,50 млн долларов. Позитивное сальдо интервенций составило 1093,60 млн долларов.



Источник: https://korrespondent.net/
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