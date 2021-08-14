Нацбанк в три раза сократил покупку валюты

Национальный банк Украины в течение рабочей недели 9-13 августа купил на межбанковском валютном рынке 25,50 млн долларов. При этом регулятор вообще не продавал доллары, сообщается на его сайте в пятницу.





Таким образом, НБУ сократил покупку долларов в три раза по сравнением с предыдущей неделей (76,30 млн долларов). Это было произошло на фоне серьезного снижения курса доллара, который упал за неделю на 0,5% до нового годового минимума – 26,69 гривен за доллар.





Всего с начала года Нацбанк купил 1263,10 млн долларов и продал 169,50 млн долларов. Позитивное сальдо интервенций составило 1093,60 млн долларов.











