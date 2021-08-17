Курсы валют на 17 августа: гривна продолжает расти

Национальный банк Украины на вторник, 17 августа, укрепил курс гривны на 4 копейки по отношению к доллару и на 3 копейки к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в понедельник, 16 августа.





Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:





– 100 долларов США – 2664,57 гривен (-0,0474 грн);





– 100 евро – 3136,33 гривен (-0,0345 грн).





На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 9 копеек до 26,75 гривен за доллар, курс в покупке до 26,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 31,50 гривен за евро.





Ранее Нацбанк рассказал об изменениях в деятельности банков. По данным регулятора, финучреждения активно сокращают сеть филиалов и персонал, а также снимают банкоматы и устанавливают POS-терминалы.





Напомним, на прошлой неделе Нацбанк в три раза сократил покупку валюты. Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1263,10 млн долларов и продал 169,50 млн долларов.



