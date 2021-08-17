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Экономика и Финансы
17 августа 21, 09:50
Квартальный рост ВВП Украины превысил 5%
Украина
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По сравнению с первым кварталом текущего года ВВП сократился на 0,8%, но вырос в сравнении со вторым кварталом прошлого года.
В Украине реальный ВВП вырос на 5,4% по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Об этом сообщается в оперативной оценке ВВП, опубликованной Государственной службой статистики. 

При этом по сравнению с первым кварталом текущего года ВВП сократился на 0,8% с учетом сезонного фактора. 

По итогам первого квартала ВВП вырос на 2,2% в сравнении с январем-мартом прошлого года, и сократился на 1,2% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.

Напомним, по итогам пяти месяцев 2021 года Минэкономики оценило рост экономики в 0,7%. А в июле рост экономики Украины за полгода оценили в 1,9%.

Источник: https://korrespondent.net/
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