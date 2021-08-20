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Экономика и Финансы
19 августа 21, 21:47
Украина закупила партию препаратов от коронавируса
Тоцилизумаб
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Исследования препарата Тоцилизумаб еще продолжаются, но прошлогодний опыт его использования обнадеживает.
Исследования препарата Тоцилизумаб еще продолжаются, но прошлогодний опыт его использования обнадеживает.

Госпредприятие Медицинские закупки купило почти три тысячи флаконов препарата Тоцилизумаб, который используется для лечения коронавируса. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила пресс-служба МОЗ.

Отмечается, что 2784 флакона препарата поставили на национальный склад. Далее он будет распределен в регионы для своевременной помощи тяжелобольным.

"Мировая практика использования препарата и прошлогодний опыт его участия в лечении украинцев дает основания и в дальнейшем его применять. Исследования еще продолжаются, но сейчас, если есть возможность сохранить жизни - мы должны его использовать", - прокомментировал поставку заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Он отметил, что лекарства приобрели непосредственно у производителя.

Этот препарат, согласно рекомендациям Минздрава, применяют в комбинации с дексаметазоном в лечении некоторых госпитализированных пациентов, у которых наблюдается быстрая декомпенсация дыхания в связи с COVID-19. К пациентам не в стационарных условиях его не применяют.

Сейчас также продолжается закупка 14 346 упаковок Ремдесевира.

Кроме того, есть договоренности о поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия, о чем будет сообщено дополнительно.

В Минздраве также отметили, что в настоящее время определено и законтрактовано 257 больниц специализированной помощи пациентам с COVID-19. Они распределены на учреждения первой и второй волны реагирования. Мощности и этих больниц насчитывают 38 943 кровати, из них 37 222 с кислородом (96%) и 3 211 реанимационных.

Напомним, в апреле МОЗ обновил протокол лечения пациентов с COVID, изменив дозировку препарата Тоцилизумаб для тяжелых пациентов. 
Korrespondent
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