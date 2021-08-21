Что будет с долларом после Дня Независимости?

Спрос на американскую валюту растет – низкий курс просто не может не привлечь потенциальных покупателей. На 20 августа 2021 года официальный курс доллара составил 26,65 грн, курс евро – 31,17 грн.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,60-26,80 грн, евро покупают по 31 грн, продают - по 31,35 грн. На "черном" рынке доллар торгуется по 26,75-26,90 грн, евро – по 30,92-31,30 грн.

По мнению старшего аналитика компании Esperio Яна Кароля, доллар в Украине продолжит падать: средний курс продажи осенью будет колебаться в рамках 26,5-27,7 грн.

- Причиной такой динамики выступит низкий спрос на валюту в стране, приток средств от экспорта, а также транш от МВФ в рамках специальных прав заимствования, - отметил эксперт в комментарии "КП" в Украине". – К осенним рискам относится усиление инфляционного давления в случае ухудшения отношений между Украиной и Беларусью. Рост цен на топливо приведет к подорожанию продуктов, потребительская активность сократится, соответственно, гривна подешевеет.

По мнению Яна Кароля, деньги МВФ окажут как физическое, так и моральное влияние. Новые финансовые поступления могут быть восприняты как потенциальное увеличение шансов на возобновление переговоров по новым кредитным траншам в будущем.

Среди топ-факторов влияния на курс доллара этой осенью эксперт выделяет монетарную политику страны, достаточность ЗВР Украины перед будущими выплатами по внешнему долгу, приток средств от экспорта, коронавирус (как причина изменения цен на товарно-сырьевом рынке), а также политические отношения с ближайшими соседями. Совокупность этих факторов обещает стабильный диапазон колебания курса в сентябре-ноябре.

Так стоит ли покупать доллары сегодня?

Ян Кароль советует диверсифицировать риски. То есть част средств держать в иностранной валюте, часть – в национальной.

- Нельзя сейчас на все сбережения срочно покупать иностранную валюту, или, наоборот, наблюдая падение валюты, конвертировать доллары, опасаясь дальнейшего снижения, - считает эксперт. - Любые конвертации должны включать в себя среднесрочный и долгосрочный план и понимание четких целей девальвации гривны, если цель - уберечь деньги от инфляции и, возможно, немного заработать.