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Экономика и Финансы
27 августа 21, 15:52
Лукашенко: Украинцы - это наши люди
Лукашенко
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Белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения с Украиной, заявил Лукашенко.
Белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения с Украиной, заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко в ходе визита на предприятие Беларуськалий в пятницу, 27 августа, заявил, что Беларусь не намерена разрывать экономические отношения с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"По словам Александра Лукашенко, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на церемонии запуска Петриковского ГОК присутствовал депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, который снимает фильм о Беларуси.

"Украинцы - это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш президент", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что "Украина - житница Советского Союза, она и будет житницей". "Она нуждается в огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных", - добавил Лукашенко.

Напомним, что 24 августа Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости, но о руководстве страны в сообщении не упоминалось.
Korrespondent
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