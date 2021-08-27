Лукашенко: Украинцы - это наши люди

Александр Лукашенко в ходе визита на предприятие Беларуськалий в пятницу, 27 августа, заявил, что Беларусь не намерена разрывать экономические отношения с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"По словам Александра Лукашенко, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества", - говорится в сообщении.





Отмечается, что на церемонии запуска Петриковского ГОК присутствовал депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, который снимает фильм о Беларуси.





"Украинцы - это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш президент", - заявил Лукашенко.





Он отметил, что "Украина - житница Советского Союза, она и будет житницей". "Она нуждается в огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных", - добавил Лукашенко.





Напомним, что 24 августа Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости, но о руководстве страны в сообщении не упоминалось.



