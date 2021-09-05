Цены на сливочное масло в Украине продолжат свой рост

В августе мировые цены на сливочное масло продолжили свой рост. По прогнозам аналитиков, стоимость этого продукта в ближайшее время будет расти, однако темпы замедлятся, передает "Инфагро".

По информации издания, собственное производство масла в последнее время сократилось, экспорт до недавнего времени был относительно активным, а импорт оказался заметно меньше прошлогоднего уровня. Таким образом, запасы товара в стране небольшие.

Эксперты отмечают, что пополнение запасов за счет импорта вряд ли возможно, так как ситуация со стоимостью ввоза такова, что продавцы не спешат отдавать и отечественное масло в надежде на его дальнейшее подорожание.

В конце августа, в зависимости от жирности, диапазон цен производителей составил от 140 до 167 тысяч грн за тонну. При таких внутренних ценах объемы экспортных сделок заметно уменьшились.

По мнению аналитиков, на сегодняшний день текущее производство масла пока полностью удовлетворяет спрос, несмотря на заметное его сокращение. В прошлом месяце выпущено 6,7 тысяч тонн товара, что на 13% меньше, чем в августе 2020 года.

При этом, специалисты считают, что осенью следует рассчитывать на заметное сокращение производства масла, что не поспособствует снижению цены.

С учетом дороговизны масла, аналитики предполагают, что с осени произойдет некоторое увеличение выпуска спредов и растительно-сливочных смесей. А пока производство такой продукции ниже прошлогоднего уровня. В июле выпустили лишь 2,8 тысяч тонн товара.

Напомним, с конца 2021 года молочная продукция в Украине может подорожать в среднем на 2%, так как существующие программы господдержки фермеров и импорт крупного рогатого скота уже не справляются с масштабами сокращения их поголовья у фермеров.

Раннее стало известно, что по состоянию на 3 июня текущего года экспортные цены на украинское подсолнечное масло на базисе СРТ (перевозка оплачена до конечного пункта) упали на 17%, до $1,27 — $1,28 тысячи за тонну, по сравнению с показателями 20 мая 2021 года.

По причине падения спроса игрокам на рынке пришлось приостановить закупку сырья.