Топ-5 экономических законопроектов осени

В начале июля депутаты проголосовал за принятие в первом чтении так называемого ресурсного законопроекта № 5600, который повышает ряд налогов. И хотя этот законопроект упорно называют антиолигархическим или антиахметовским из-за повышения ставок на добычу ископаемых ресурсов, нормы, которые заложены в нем могут ударить по населению – в первую очередь, по среднему классу и фермерам.

Один из важных моментов этого документа заключается в введении НДС при продаже нового жилья. В правительстве уверяют, что покупатели от этого не пострадают, но эксперты говорят, что цены на жилье вырастут из-за того, что налоги всегда платит конечный покупатель.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что подорожание нового жилья в случае принятия норм законопроекта 5600 составит от 7 до 13%. Ну а если подорожает жилье на первичном рынке, то стоит ждать роста цен и на вторичке.

Также пострадать могут и те инвесторы, которые купили жилье в рассрочку раньше. Ведь пока рассрочка не выплачена, квартира числится за продавцом и перейдет в собственность покупателя только после окончательного расчета. Если этот момент наступит после вступления закона в силу, то покупателю придется оплатить еще и НДС.

Также этот законопроект предполагает введение так называемого минимального налогового обязательства для владельцев земельных участков. По сути, это налог, который нужно будет уплатить, даже если землей никто не пользовался.

За каждый год придется платить около 5% от нормативной денежной оценки земельного участка. Если учесть, что сейчас 1 гектар в среднем оценивается в 1 тысячу долларов, то за каждый гектар нужно будет заплатить ориентировочно 50 долларов, или 1400 грн в год. В бюджет за счет этого планируется получить около 10 млрд грн.

Платить такой налог обязаны будут все, даже владельцы небольших земельных участков сельхозназначения площадью от 1 гектара. Нужно сказать, что депутаты немного подняли минимальную площадь участка. В предыдущей версии предлагалось вводить налог даже на огороды от 50 соток.

Еще один законопроект, который депутаты планируют рассмотреть на этой сессии касается введения второго уровня пенсионной системы, который предполагает механизм накопления пенсий. И в правительстве начали подготовительную работу для того, чтобы сформировать позитивный информповод вокруг этого новшества.

Сначала министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что при помощи накопительной пенсионной системы удастся увеличить пенсионные выплаты в 1,5-3 раза. словам чиновников, государство собирается перенаправлять часть уплаченных налогов и сборов на личный счет гражданина в том фонде, который он сам и выберет. Так, из уплаченных налогов предлагается направлять на накопление долю в размере 2% от зарплаты. Кроме того, еще взносы в размере 2% от зарплаты будут перенаправляться человеку с сумм единого социального взноса, которые заплатил работодатель. Предполагается, что первое время ни работник, ни работодатель оплачивать не будут. Но со временем, скорее всего, этот платеж все-таки перенесут на их плечи.

Потом масла в огонь подлил и министр финансов Сергей Марченко, который заявил, что будущим пенсионерам на солидарную пенсию от государства рассчитывать не стоит.

- Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит… Мне - сорокалетнему - на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит. Тогда два варианта - или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан, - заявил Марченков в одном из недавних интервью.

Эксперты критикуют такой агрессивный подход к проталкиванию второго уровня пенсионной реформы и говорят, что на данном этапе при введении этого механизма не отработаны гарантии сохранности средств плательщиков взносов от недобросовестности распорядителй средств и от инфляции.

До 15 сентября правительство должно подать в парламент проект закона о бюджете на следующий год. И хотя это рутинная ежегодная процедура, именно от этого документа зависит, какими будут зарплаты бюджетников, пенсии и соцвыплаты в следующем году. И чаще всего вокруг него возникают скандалы.

Пока в правительстве не озвучили основные показатели, которые заложат в проект, но говорят, что сосредоточатся на социалке.

- Будем делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста и других важных направлений, – заявил премьер Денис Шмыгаль.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что законопроект о Госбюджете на 2022 год не будет учитывать доходов от кампании по добровольному декларированию и налоговых изменений, которые вносятся законопроектом № 5600.

Согласно бюджетной декларации на 2022-2024 годы, на основании которой разрабатывают бюджет, рост экономики в следующем году ожидается на уровне 3,8%, инфляция – 6,8%, а курс доллара – около 28,6 грн.

С 1 сентября в Украине стартовала кампания подачи так называемой "нулевой декларации". В течение года с 1 сентября 2021-го до 1 сентября 2022 года будет проводиться одноразовое декларирование активов физлиц.

В этот период можно "легализовать" капиталы, нажитые без уплаты налогов. Законом о налоговой амнистии предлагается уплата сбора с денежной стоимости задекларированных активов по следующим ставкам:

Параллельно с этим власть хочет внедрить закон, который будет отслеживать крупные траты граждан и взимать налоги в случае, если они не смогут пояснить происхождение средств.

- Кабинет Министров готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых косвенных методах налогового контроля, - заявил глава комитета финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Данил Гетманцев. - Налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить, откуда у него деньги или показать декларацию об амнистии – он будет вынужден доплатить налог с расходов, которые не сможет объяснить.

Пока что нет никаких подробностей этого законопроекта – непонятны суммы, с которых налоговики начнут отслеживать траты граждан, а также какие категории товаров и услуг попадут под контроль государства. Но уже сейчас ясно, что этот законопроект может серьезно усложнить жизнь простых граждан.

Ну и напоследок расскажем о законопроекте, который должен прийтись по вкусу вкладчикам украинских банков. Сейчас максимальная сумма гарантий для вкладчиков разорившихся банков составляет 200 тысяч гривен. В случае принятия законопроекта № 5542−1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц", сумма возмещений может вырасти втрое.

Проект закона предусматривает увеличение гарантированной суммы возмещения средств по вкладам с 200 тыс. грн до 400 тыс. грн со дня вступления документа в силу на период до 31 декабря 2022 года, а с 1 января 2023 — увеличение гарантированной суммы до 600 тыс. грн.