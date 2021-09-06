ПриватБанк продаст коллекторам долги по картам на 700 млн

Наблюдательный совет государственного ПриватБанка утвердил решение об организации продажи прав требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму более 700 млн грн. Как сообщает пресс-служба банка, участникам рынка будет предложен портфель из более чем 90 тысяч кредитов, классифицированных как безнадежные.

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"Условия продажи будут максимально честными и прозрачными — права требования по такому портфелю будут предложены на голландском аукционе и будут включать только тело кредита и начисленные проценты. К участию в конкурсе будут допущены только профессиональные компании, соответствующие новым жестким законодательным требованиям, современным стандартам этики коллекшн и строгим внутренним стандартам банка", — сообщили в банке.

В финучреждении отмечают, что отправной точкой для реализации банком такого проекта стало именно установление на законодательном уровне новых профессиональных и этических требований для коллекторов.

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До того в течение многих месяцев банк проводил работу с клиентами по погашению задолженности, используя все законные инструменты, включая возможности реструктуризации, а также инструменты принудительного взыскания.

"Сейчас анализ ожидаемых денежных потоков подтверждает, что расходы банка на дальнейшее сопровождение портфеля с учетом судебных сборов будет превышать ожидаемую цену продажи. Поэтому банк оптимизирует расходы и сконцентрируется на обслуживании клиентов и развитии новых услуг для них", — отметила замглавы правления ПриватБанка по управлению рисками Лариса Чернышева.

По информации пресс-службы банка, портфель для продажи включает кредиты, списанные за счет сформированных резервов под кредитные убытки, при этом такие заемщики не имеют другой задолженности перед банком, кроме задолженности по кредитной карте, и не пользуются его расчетными и депозитными услугами.

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Напомним, что в июле Национальный банк Украины утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре, а также требования к их структуре собственности, деловой репутации и профессиональной пригодности их руководителей и работников. Переоформиться по новым правилам в отведенный для этого срок захотели 64 коллекторские компании. При этом регистрировать новые компании будут и дальше.