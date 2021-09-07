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Экономика и Финансы
7 сентября 21, 09:53
Курсы валют на 7 сентября: гривна усилила рост
НБУ
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На межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 11 копеек – до 26,78 гривен за доллар, в покупке просел также на 11 копеек – до 26,76 гривен за доллар.
Национальный банк Украины на вторник, 7 сентября, укрепил курс гривны почти на 12 копеек по отношению к доллару и на 16 копеек к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в понедельник, 6 сентября.

Таким образом, официальные курсы доллара и евро снижаются второй день подряд.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2681,02 гривен (-0,1196 грн);

– 100 евро – 3180,63 гривен (-0,1621 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 11 копеек – до 26,78 гривен за доллар, в покупке просел также на 11 копеек – до 26,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже подешевел на 19 копеек – 31,78 гривен за евро.

Напомним, на прошлой неделе НБУ в восемь раз увеличил продажу валюты на межбанке для поддержки курса гривны. В результате после затяжного падения гривна начала отыгрывать позиции.

Источник: https://korrespondent.net/
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