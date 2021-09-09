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Экономика и Финансы
8 сентября 21, 18:41
Кабмин выделил деньги на подготовку к переписи в 2023-м
население,укр
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Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение более 80 млн грн на подготовку к переписи, запланированной на 2023 год.

Об этом сообщил в Telegramнародный депутат "ЕС" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82 474,9 тыс. гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году", - написал он.

Напомним, 9 декабря 2020 года Кабинет министров одобрил проведение Всеукраинской переписи населения в 2023 году.

Ранее в январе 2020 года бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет представил данные электронной переписи, согласно которой население Украины составляет 37 миллионов 289 тысяч человек (по состоянию на 1 декабря 2019 года). Система подсчета, по которой проводилась пробная перепись, вызвала критические замечания.

В последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. По ее данным, общая численность населения тогда составляла 48 млн 457 тыс. человек.
censor.net.ua
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