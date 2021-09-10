США могут перестать печатать доллары. Последствия для гривны

Планы ФРС приступить к сворачиванию стимулов (по сути, речь идет о расширенной эмиссии долларов) уже в текущем 2021 году озвучил на симпозиуме "Макроэкономическая политика в неравномерной экономике" лично председатель ФРС США Джером Пауэлл.

За скорое начало QE Tapering — сворачивание скупки облигаций — сегодня публично выступают и главы территориальных подразделений ФРС.

Отметим, что в рамках операций количественного смягчения (QE) ФРС ежемесячно выкупает казначейские облигации на 80 млрд долларов и ипотечные облигации на 40 млрд долларов, закачивая таким образом в рынки по 120 млрд долларов в месяц. Результатом таких операций за полтора года стало увеличение баланса ФРС на 3,5 трлн долларов. На сегодня баланс ФРС находится на рекордной отметке свыше 8 трлн долларов.

О том, что продолжать стимулирующую денежно-кредитную политику США позволить себе сегодня больше не могут, говорят и украинские экономисты.

"На данный момент ФРС напечатало огромное количество ничем не обеспеченных долларов. Это стало причиной инфляции. На сегодня в долларовой зоне 5,5% инфляции. Такого не было никогда. Поэтому США сегодня обязаны эти необеспеченные доллары чем-то связать, иначе они обрушат мировую финансовую систему. Думаю, США сейчас будут активно повышать ставки. Делать все для того, чтобы каким-то образом связать эти доллары и сделать их дороже. Я совершенно не удивлюсь любым заявлениям, которые руководители ФРС сейчас бы ни сделали. Поймите, 5,5% инфляции в долларовой зоне, когда она еще никогда не поднимались выше 0,5-0,7% в год, это фантастическая для них инфляция. Это мы с вами привыкли к показателям по инфляции в 10-15%, а для них это конец. США должны что-то делать. Если они ничего не будут делать, то доллар потеряет статус резервной валюты", — говорит в комментарии Delo.ua исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

Следствием серьезного увеличения долларовой массы в мире экономист видит сегодня чрезвычайно большое количество инвесторов, которые готовы вкладываться во что угодно, чтобы иметь хоть какую-то выгоду.

Реакцией многих стран, в числе которых и Украина, на сворачивание ФРС США стимулов, с точки зрения аналитиков, может стать повышение регуляторами процентных ставок.

"Для Украины, как и для других стран, сворачивание стимулирующих экономику мер в США станет сигналом для возможного повышения процентных ставок в ближайшем будущем. В наше время явно существует угроза инфляционного давления, что произошло в период после пандемии. На этом основании Америка совершает шаг по сокращению стимулирующих экономику мер. Отметим, что в рамках борьбы с инфляционным давлением Украина уже три раза в 2021 году повышала процентную ставку. Более вероятно, что в перспективе на 2022 год различные страны пойдут по тому же пути", — говорит в комментарии Delo.ua главный аналитик компании Esperio Лев Кравец.

Из-за изменения монетарной политики США, по словам аналитика Esperio, уже в следующем году многие страны ожидают девальвацию национальных валют. Не станет исключением и гривня.

"При девальвации национальных валют начнётся борьба в торговой деятельности между странами, так как более дешёвая валюта делает более выгодным твое товарное предложение на международной арене. То есть мы можем ждать, что процесс девальвации различных валют станет ещё и новым витком торговых войн", — отмечает Лев Кравец. Он считает, что для инвестиционного сообщества в такой период будут крайне привлекательными металлы и криптовалюты как защитные активы.

Напомним, 8 сентября 2021 года украинский парламент утвердил законопроект №3637 "О виртуальных активах", который должен дать возможность бизнесу официально работать с криптовалютами.

В марте 2021 года рейтинговое агентство Fitch предполагало, что Федеральная резервная система США приступит к сокращению мер поддержки экономики в начале 2022 года.

Последствием постепенного сворачивания программы количественного смягчения в США в агентстве видели новую волну паники на финансовых рынках беднейших стран мира, аналогичную той, которая наблюдалась в 2013 году.