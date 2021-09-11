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Экономика и Финансы
11 сентября 21, 10:46
Цены на газ установили новый максимум
газ
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В Европе вновь отмечается рост цен на "голубое топливо". Цены на газ растут с начала 2021 года.
Цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 710 долларов за одну тысячу кубометров. Общий рост стоимости с начала дня составляет уже 2,5%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в пятницу, 10 сентября, на пике достигла 710,07 долларов за тысячу кубометров или 58 евро за МВт•ч (цены на ICE представлены в евро за МВт•ч).

Накануне цена на газ в Европе в ходе торгов вплотную приближалась к отметке 700 долларов. На том же хабе газ предлагался за 670 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе растут с начала года, увеличившись примерно в четыре раза.

Тем временем Газпром объявил о завершении строительства СП-2. Строительство российского газопровода завершено утром 10 сентября, заявили в компании. 

Источник: https://korrespondent.net/
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