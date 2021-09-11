Цены на газ установили новый максимум

Цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 710 долларов за одну тысячу кубометров. Общий рост стоимости с начала дня составляет уже 2,5%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.





Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в пятницу, 10 сентября, на пике достигла 710,07 долларов за тысячу кубометров или 58 евро за МВт•ч (цены на ICE представлены в евро за МВт•ч).





Накануне цена на газ в Европе в ходе торгов вплотную приближалась к отметке 700 долларов. На том же хабе газ предлагался за 670 долларов за тысячу кубометров.





Цены на газ в Европе растут с начала года, увеличившись примерно в четыре раза.





Тем временем Газпром объявил о завершении строительства СП-2. Строительство российского газопровода завершено утром 10 сентября, заявили в компании.



