Минэкономики назвало причины роста цен на продукты

Рост цен на продовольственном рынке Украины в первой половине этого года вызвали факторы как внутреннего, так и внешнего характера. Они начали формироваться еще в 2020 году, сообщает Минэкономики в пятницу, 10 сентября.





"Прежде всего, это самое большое за последнее десятилетие падение производства в отечественном аграрном секторе, которое составило более 10%. Вследствие неблагоприятных погодных условий аграрии недобрали 12,2% урожая пшеницы, 14,9% – семена подсолнечника, 10,3% – сахарной свеклы. В результате себестоимость производства продукции повысилась и сельхозтоваропроизводители подняли цены на сырье, что привело к стремительному росту потребительских цен на сахар и масло", – говорится в сообщении.





В Минэкономики отметили, что отдельным фактором роста стало увеличение затратности производства в связи с высоким ценовым давлением со стороны рынка энергоносителей. В частности, по данным Всемирного банка средняя цена на природный газ на европейском рынке за август повысилась на 23,8%, а в годовом исчислении – в 5,4 раза.





"Зеркальная ситуация происходила на мировых аграрных рынках в сезоне 2020-2021 годов: уменьшение предложения сельскохозяйственной продукции из-за неурожая, протекционистская политика отдельных стран в отношении национальных рынков, рост спроса на сельскохозяйственные товары со стороны Китая", – добавили в ведомстве.





В Минэкономики напомнили, что под действием этих факторов цены на продовольствие везде в мире повысились в среднем на треть. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в августе 2021 года среднее значение индекса продовольственных цен составило 127,4 пункта по сравнению с 95,8 пунктами годом ранее, то есть рост составляет 32,9%. В частности, индекс цен ФАО на зерно за указанный период повысился на 31,1%, масла растительные – на 67,9%, сахар – на 48,1%.





При этом Минэкономики утверждает, что ситуация с ценами на продукты уже стабилизируется, а с июля на внутреннем рынке фиксируется снижение цен и замедление темпов их роста.





В августе по сравнению с июлем этого года подешевели овощи борщевого набора (от 4,5% в капусту и до 40,8% в морковь), пшено – на 2,4%, масло подсолнечное – 2%, крупа овсяная – на 1,5%, крупа гречневая – на 1,3%, мука пшеничная, птица – до 1%. Также нормализовалась цена на сахар, – перечислили в министерстве.



