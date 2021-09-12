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Экономика и Финансы
12 сентября 21, 09:58
В МВФ сообщили, когда отправят миссию в Украину
МВФ
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Миссия МВФ может начать работу в Украине 21-23 сентября. При этом ее работа будет осуществляться в удаленном режиме.
Миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by может начать работу 21-23 сентября этого года. Об этом сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован во время выступления на форуме YES Brainstorming, передает Укринформ.

"На протяжении 10 дней, может, 12 дней мы направим миссию, которая будет работать над соглашением stand-by и в будущем поддерживать экономику Украины", - сказал он.

Рашкован уточнил, что, скорее всего, эта миссия снова будет "виртуальной", то есть работа будет осуществляться в удаленном режиме.

Он подчеркнул, что целью программы МВФ является выравнивание Украины в экономическом развитии с соседними странами. Для этого нашей стране необходим больший рост экономики, чем в Польше, Венгрии или Турции.

"Мировая экономика будет расти на 6,5% и более, а Украина должна догнать такой рост", - сказал Рашкован.

Источник: https://korrespondent.net/
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