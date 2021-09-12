В МВФ сообщили, когда отправят миссию в Украину

Миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by может начать работу 21-23 сентября этого года. Об этом сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован во время выступления на форуме YES Brainstorming, передает Укринформ.





"На протяжении 10 дней, может, 12 дней мы направим миссию, которая будет работать над соглашением stand-by и в будущем поддерживать экономику Украины", - сказал он.





Рашкован уточнил, что, скорее всего, эта миссия снова будет "виртуальной", то есть работа будет осуществляться в удаленном режиме.





Он подчеркнул, что целью программы МВФ является выравнивание Украины в экономическом развитии с соседними странами. Для этого нашей стране необходим больший рост экономики, чем в Польше, Венгрии или Турции.





"Мировая экономика будет расти на 6,5% и более, а Украина должна догнать такой рост", - сказал Рашкован.



