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Экономика и Финансы
15 сентября 21, 09:37
В Украине выросли экспорт и импорт – Госстат
экспорт и импорт
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Больше всего товаров Украина экспортировала в Китай, Польшу и Турцию. А импортировала больше всего из Китая, Германии и России.
В Украине с января по июль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт товаров увеличился на 28,6% - до 37,24 млрд долларов, а экспорт вырос на 33,4% - до 35,51 млрд долларов. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Внешнеторговые операции в январе-июле этого года проводились с 228 странами.

Больше всего товаров за семь месяцев Украина экспортировала в:

Китай - на 4,99 млрд долларов (на 36,5% больше, чем за тот же период 2020 года),
Польшу - на 2,89 млрд долларов (на 67,6 % больше),
Турцию - на 2,08 млрд долларов (на 58,5% больше).

Больше всего на внешних рынках было продано:

черных металлов - на 7, 54 млрд долларов (на 66,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года)
зерновых - на 5,16 млрд долларов (на 4,4% больше);
жиров и масел животного или растительного происхождения - на 3,77 млрд долларов (больше на 10,4%).

Больше всего товаров импортировано из:

Китая - на 5,53 млрд долларов (на 27,3% больше),
Германии - на 3,34 млрд долларов (на 13,3% больше),
России - на 2,9 млрд долларов (на 12,3% больше).

Больше всего Украина импортировала автомобили, оборудование и механизмы, топливо, минеральные удобрения, нефть и продукты ее перегонки, продукция химической отрасли.

Напомним, Украина нарастила экспорт агропродукции в ЕС. Наша страна стала четвертым крупнейшим поставщиком агропродукции в Евросоюз, уступая только Великобритании, Бразилии и США.

Источник: https://korrespondent.net/
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