С начала года ВВП вырос на 2,1% - Минэкономики

Министерство экономики Украины оценило ВВП с января по июнь 2021 года. За этот период ВВП вырос на 2,1%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.





"В январе-июле 2021 года, по расчетам Министерства экономики, сводный индекс производства (СИП) увеличился на 1,3% (на 1% в январе-июне 2021 года, падение на 6,6% за январь-июль 2020 года соответственно), ВВП – на 2,1% (на 1,7% за шесть месяцев 2021 года, падение на 6,1% за семь месяцев 2020 года, по оперативным данным Госстата, рост ВВП во втором квартале 2021 года составил 5,4%)", – говорится в обзоре экономической активности министерства за июль.





Отмечается, что ВВП за отчетный период рос благодаря промышленности, сельскому хозяйству, транспорту и строительной отрасли.





Специалисты спрогнозировали и риски для роста ВВП по итогам года на 4%. Это, в частности, возможные новые карантинные ограничения, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры ключевых сырьевых рынках, а также полноценный запуск российского газопровода Северный поток-2, который может сказаться на отклонении от ожидаемых показателей транзита.



