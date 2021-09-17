Бюджет-2022: известна сумма госзаимствований

Финансирование государственного бюджета Украины на 2022 год планируется за счет государственных заимствований в сумме 545,58 миллиарда гривен, в том числе внешних - 125,62 миллиарда, или 23%, и внутренних - 419,96 миллиарда гривен, или 77%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту госбюджета-2022 (законопроект №6000).





Согласно документу, средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов составляет около 11,7% годовых, для внешних долговых инструментов - около 4,5% годовых.





Кроме того, объем платежей по погашению государственного долга на 2022 год прогнозируется в сумме 393,3 миллиарда гривен. Из них на погашение государственного внешнего долга планируют направить 72,4 миллиарда, государственного внутреннего долга - 320,9 миллиарда гривен.





Объем платежей по обслуживанию госдолга на следующий год прогнозируется в объеме 181,4 миллиарда гривен: государственного внутреннего долга - 120,8 миллиарда, государственного внешнего долга - 60,5 миллиарда гривен.





Как указано в записке, в связи с падением ВВП по результатам 2020 года в 2022 году отсутствуют выплаты по государственным деривативам.





Далее в бюджете на следующий год предусмотрено предоставление госгарантий в сумме 78,2 миллиарда гривен, из которых 27,4 миллиарда - на основании международных договоров Украины. В 2022 году предусмотрено осуществление платежей на выполнение государством гарантийных обязательств по кредитам, привлеченным под государственные гарантии, в сумме 6,919 миллиарда.





Согласно расчетам Кабмина, прогнозный объем государственного долга в эквиваленте в национальной валюте составит 2725,3 миллиарда, или 50,8% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте составит 368 миллиардов, или 6,9% от прогнозного ВВП.





Таким образом, говорится в записке, учитывая структуру госзаимствований в 2021 году и прогнозных заимствований в 2022 году, на конец следующего года доля государственного внутреннего долга составит 46,5% от объема госдолга.



